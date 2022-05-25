Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek - Son Dakika
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Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek

25.05.2022 18:32

Derin Futbol programında yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya yüklenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, A Spor'a da misafir olacağı ve Erman Toroğlu ile yüzleşeceği iddia edildi. Bu gelişme üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Toroğlu, "Hay hay. Ali Koç dahil herkese A Spor'da kapım açık. Yüzleşmeye, tartışmaya, konuşmaya her zaman hazırım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayındaki tartışması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ünlü yorumcuya sert sözlerle yüklenen Koç'un bu kez A Spor ekranlarına çıkacağı iddia edildi.

"PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN"

Ünlü spiker ve yorumcu Melih Şendil, Ali Koç'un bu kez canlı yayında Erman Toroğlu ile yüzleşeceğini öne sürdü. Bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Toroğlu, "Hay hay. Ali Koç dahil herkese A Spor'da kapım açık. Yüzleşmeye, tartışmaya, konuşmaya her zaman hazırım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." ifadelerini kullandı.

Yine yer yerinden oynayacak! Ali Koç canlı yayına çıkıyor, bu kez hedefindeki isim başka
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Son Dakika Spor Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek - Son Dakika
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