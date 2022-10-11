Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati, AVAR'da da Gianluca Aureliano oturacak.

Kaynak: İHA

Ali Palabıyık, Hollanda, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak - Son Dakika

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