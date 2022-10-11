Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak - Son Dakika
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Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak

11.10.2022 14:16

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak PSV-Zurich mücadelesinde FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda'nın PSV ile İsviçre'nin Zurich takımları arasında 13 Ekim Perşembe günü oynayacak müsabakada düdük çalacak.

KARŞILAŞMA HOLLANDA'DA OYNANACAK

Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki PSV Stadyumu'nda TSİ 22.00'da başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

VAR KOLTUĞUNDA İTALYAN HAKEM OTURACAK

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati, AVAR'da da Gianluca Aureliano oturacak.

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Kaynak: İHA

Ali Palabıyık, Hollanda, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak - Son Dakika
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