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Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi - Son Dakika

Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi

18.10.2021 09:29

Attila Szalai'nin Cornelius'u yere düşürdüğü pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi, daha sonra VAR'a gitti. O esnada Uğurcan Çakır kalesinden ayrılıp VAR noktasına itiraza geldi. Hakem Ali Şansalan, Uğurcan'ı kalesine gönderdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Gustavo'nun maçın başında itirazdan kart görüp, Uğurcan'a bir yaptırım uygulanmamasına tepki gösterdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına hakem Ali Şansalan'ın kararları damga vurdu. Spor programlarında ve sosyal medyada yalnızca hakem Ali Şansalan konuşuldu. Hakem hakkında 100 binden fazla Tweet atıldı. Hakemin kararları Fenerbahçelileri çıldırttı. Şansalan'ın kontrolü kaybettiği, kartlarda çokça hata yaptığı yorumları yazıldı.

"HAKKIMIZ NEYSE VER"

Uğurcan Çakır, kalesini terk edip VAR monitörünün olduğu noktaya gitti. Hakem Ali Şansalan uyarıp kalesine gönderdi. Uğurcan bu olayda, "Hakkımız neyse onu ver. İyi maç yönetiyorsun" şeklinde bir diyalog yaşandığını açıkladı. Uğurcan'ın bu açıklamaları da büyük tepki gördü.

İşte sosyal medya yorumları:

Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor
Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor
Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor
Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor
Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor
Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi

Uğurcan Çakır, Ali Şansalan, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi - Son Dakika
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