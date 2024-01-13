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Ali Türkkan: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz - Son Dakika
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Ali Türkkan: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz

Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, gelecek sezon Dünya Ralli Şampiyonası'nda ve podyumda olmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Türkiye Ralli Şampiyonluğu ve en genç ralli şampiyonu unvanını kazanan Türkkan, düzenlenen törende başarılarını kutladı ve gelecek sezon için iyi bir hazırlık olduğunu ifade etti.

Ali Türkkan: Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz
13.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:31
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"Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz"

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, – Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Ali Türkkan, "Hedefimiz bu sene de Dünya Ralli Şampiyonası'nda ve podyumda olmak. Türkiye'de yaptık, kısmet olursa seneye Dünya Şampiyonası'nı da şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 23-24 Aralık 2023 tarihindeki İstanbul Rallisi'yle sona ermişti. Şampiyonanın son ayağında iki kez lastikleri patlamasına rağmen toparlanmasını bilen ve gerekli puanları toplayan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu unvanını elde etmeyi başardı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), düzenlediği Gala Gecesi ile 2023 yılında başarı elde eden takımlar, sporcular ve kulüpleri ödüllendirdi. Düzenlenen törende Ali Türkkan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Sezonun en kıymetli anlarından birini yaşadığını dile getiren Türkkan, "Bütün sezon yaşadığımız zorlukların ve kazandığımız başarıların ödülünü almaya geldik, çok mutluyuz. Herkesi tebrik ederim. Bizim için kolay bir sezon olmadı. Ülkemizi Dünya Ralli Şampiyonası'nda temsil ettik. Aynı zamanda da Türkiye Ralli Şampiyonası'nı takip ettik. Baştan sona harika bir sezondu. Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Önümüzdeki sezon için de çok iyi bir hazırlık oldu. Sezonu Türkiye Ralli Şampiyonu olarak tamamlamak aynı zamanda en genç Türkiye ralli şampiyonu olmak çok özeldi. Benim için bu sezon ve bu gece çok anlamlı. Tabi unvanı almak güzel ama bundan daha güzeli en genç unvanını başka bir sporcunun benden alması. Bu beni unvanı kazanmaktan daha çok mutlu eder. Hatta bir fırsat olursa el değiştirdiğinde onun ödülünü de ben taktim etmek çok isterim" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

2023 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'nda 4 yarış yaptıklarını hatırlatan Ali Türkkan, "İlkini podyumda bitirdik, bizim için çok büyük başarı oldu Türk bayrağını dalgalandırmak. Özellikle de ralli sporunun zirvesi Dünya Ralli Şampiyonası'dır. Biz en üst seviyede ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Aynı şekilde de hedefimiz bu sene de orada ve podyumda olmak. Türkiye'de yaptık, kısmet olursa seneye dünya şampiyonasını da şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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