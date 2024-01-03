 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı'ndan 12 sporcuya milli takım daveti - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı'ndan 12 sporcuya milli takım daveti

Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı, Burdur'da düzenlenen 2.Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası'nda şampiyonluk ve ikincilik kupaları kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarılarıyla dikkat çeken 12 sporcu, şubat ayında Ankara'da yapılacak olan milli takım kampına davet edildi. Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı, hentbol branşını Aliağa'da yeniden yaşatma amacıyla turnuvalara katılarak başarılar elde etmeyi hedeflemektedir.

Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı\'ndan 12 sporcuya milli takım daveti
03.01.2024 - 23:58,  Güncelleme: 23:58
Abone Ol

Elde ettikleri başarılarla adlarından sıkça söz ettiren Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı'nın 12 sporcusu milli takıma davet edildi.

Burdur'da düzenlenen 2.Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası'na 2 takımla katılan Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk ve ikincilik kupalarıyla turnuvaya damgasını vururken, Aliağalı hentbolcuların performansları da göz kamaştırdı. Performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Kaptan Özge Özakıncı, Kaptan Filiz Akyıldız Akçay, Yeliz Akyıldız Güney, Emine Erşan, Ayça Kocabaş, Burcu Öz, Arzu Uysal, Burcu Kaderoglu, Çiğdem Biçer, Nur Yücesoy, Ayfer Bulut ve Ezgi Çam şubat ayında Ankara'da yapılacak olan milli takım kampına katılacak.

"Amacımız hentbol branşını Aliağa'da yeniden yaşatmak"

Aliağa'yı ulusal platformda temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Özge Özakıncı, "Katıldığımız turnuvalarda şampiyonluk ve başarılarla dolu 7 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En başından beri aynı hedef ve amaç doğrultusunda birbirinden özel ve değerli takım arkadaşlarımla 7 yıl önce başladığımız veteran hentbol serüvenimize kadro sayımızın güçlü olması sebebiyle bu sene Veteran Hentbol Takımı 1 - Veteran Hentbol Takımı 2 olmak üzere 2 ayrı takım olarak devam ettik. Amacımız hentbol branşını Aliağa'da yeniden yaşatmak, turnuvalara katılmak ve turnuva sürecindeki hazırlıklarımızın karşılığını alıp bize yakışan şekilde başarı ve kupa ile dönmekti. Mutluyuz, bu amacımıza ulaştık ve Aliağa'da hentbol branşını yeniden duyurmanın yanı sıra Türkiye genelinde düzenlenen veteran turnuvalarında Aliağa'mızın adını başarı ile duyurduk" dedi.

"Gençlerimize örnek olmak istiyoruz"

Aliağa'nın demografik yapısı ve imkanlarına da değinen Özakıncı "Aliağa hentbol sporuna yabancı bir kent değil. Geçmişte çok sayıda başarıya imza atıldı. Üstelik genç bir nüfusa sahip. Gençlerimize çok sayıda branşta spor yapacak ortam sağlayıp spora ve sporcu olmaya yönlendirmek; vesile olmak, örnek olmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle ilköğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmeni meslektaşlarımdan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aliağa Belediyesi, Ankara, Burdur, Turnuva, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı'ndan 12 sporcuya milli takım daveti - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 01:30:53. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı'ndan 12 sporcuya milli takım daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement