Aliağa\'da Atatürk\'ü Anma Yüzme Yarışması Yapıldı

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Aliağa'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışması'nda İzmir spor kulüplerinin genç yüzücüleri Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde (AYM) bir araya geldi.

İzmir spor kulüpleri arasında yapılan yarışmaya 6 kulüpten, 7-14 yaş arası, 260 lisanslı yüzücü katıldı. AGM Spor Kulübü, İzmir Çelebi Spor Kulübü, Bergama Belediyesi Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri, Kahraman Spor Kulübü, KZY Spor Panthers Team kulüplerinin genç yüzücüleri dereceye girebilmek için yarıştı.

Aliağa Belediyesinin katkıları ve Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübünün ev sahipliğinde yarı olimpik havuzda gerçekleştirilen organizasyon genç yüzücülerin nefes kesen mücadelelerine sahne oldu. Genç yüzücüler serbest, kurbağalama, sırtüstü ve kelebek olmak üzere 4 kategoride mücadele ederken, genç yüzücülerin heyecanına aileler de tezahüratlarıyla ortak oldu.

Yüzme yarışmasına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten AGM Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bora, "Bu özel günde bu özel organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza ve velilerimize, kulüplerimize, kulüp antrenörlerimize katılımları için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışması'na kulüp olarak ilk defa katıldıklarını dile getiren İzmir Çelebi Spor Kulübü Antrenörü Didem Yüzügülenç, "Bu yıl yarışlara ilk defa katılıyoruz. Böyle anlamlı bir günde bizleri davet ettikleri için Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Öğrencilerimiz yüzme yarışmalarında çok motive oluyorlar"

Yüzme yarışlarının öğrencileri için motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Okyanus Koleji Spor Kulübü Antrenörü Serhat Sezersan, "Biz her sene Aliağa Belediyesi'nin muhteşem organizasyonlarına katılıyoruz ve çok keyif alıyoruz. Öğrencilerimiz yüzme yarışmalarında çok motive oluyorlar. Özellikle bu tarz önemli günlerin tercih edilmesi bizlerde ayrı bir gurur ve duygu yaratıyor. Aliağa Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

"İzmir'deki en güzel organizasyonlardan biri"

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme yarışmasının İzmir'deki en güzel organizasyonlardan biri olduğunu söyleyen İzmir Kahraman Spor Kulübü Yöneticisi Turgay Cansever, "Bugün burada Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlamamızın 86. yılında minnet ve sevgiyle anıyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesine önemli katkıları ve desteği olan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyon resmi hakemler eşliğinde yapılıyor, bütün dereceler resmi olarak işleniyor. Bu organizasyon İzmir'deki en güzel organizasyonlardan biridir" dedi.

"Böyle bir organizasyon İzmir'in hiçbir yerinde yok"

Sporcularıyla birlikte 10 Kasım'da böyle bir ambiyansın içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aliağa KZY Spor Kulübü Yönetim Başkanı Fırat Arslan, "Böyle bir organizasyon İzmir'in hiçbir yerinde yok. 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri, bize bu ambiyansı yaşattıkları için Aliağa Belediye'mize teşekkür ederim"

"Bu yarışmanın anlam ve önemi çok büyük"

Yüzme yarışlarına katılmaktan dolayı heyecan duyduğunu ifade eden Bergama Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Fırat Ağrak, "Aliağa Belediyesi bu tarz organizasyonları güzel yapıyor. Burada yarışan tüm kulüplerle kardeş kulüpler gibiyiz. Bu yarışmanın anlam ve önemi çok büyük. Böyle bir günde bu güzel organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışma sonunda düzenlenen törende; Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt ve AGM Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bora dereceye giren sporculara ödüllerini takdim ettiler. - İZMİR