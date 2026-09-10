Aliağa FK'da Namet Ateş, Arnavutköy galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa FK'da Namet Ateş, Arnavutköy galibiyetini değerlendirdi

Aliağa FK\'da Namet Ateş, Arnavutköy galibiyetini değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenen Aliağa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Namet Ateş, galibiyeti ve oyun anlayışını değerlendirdi. Ateş, pazar günü evinde Isparta 32 Spor'la karşılaşacak takımının iyi yolda olduğunu söyledi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezonun ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenen Aliağa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu. Pazar günü evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek sarı-siyahlıların iyi yolda olduğunu dile getiren Namet Ateş, "Bir maça hazırlanırken yalnızca rakibin ne yapacağını değil, oyunun neye dönüşebileceğini de çalışırız. Arnavutköy Belediyespor karşısında deplasmanda aldığımız 4-1'lik galibiyet önemliydi. Ancak bizim için daha değerli olan, hazırlık dönemi boyunca üzerinde durduğumuz oyun anlayışının ve karar mekanizmalarının sahaya yansımasıydı" dedi.

Oyuncularının takım olma yolunda önemli adımlar attığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımızdan ezberlenmiş çözümler değil, oyunu doğru okumalarını, doğru anda doğru tercihi yapmalarını ve takım olarak ortak hareket etmelerini istiyoruz. Bu maçta da gerektiğinde tempoyu değiştirdik, sabırlı kaldık ve daha doğrudan oynadık. Dört gol atmak değerli ancak bizim için asıl önemli olan, doğru davranışları tekrar edebilmek, saha içindeki problemleri çözebilmek ve baskı altında doğru karar verebilmek. Şimdi bu galibiyeti geride bırakıp yeni haftaya odaklanacağız. Çünkü bizim için sezon, birbirinden bağımsız maçlardan değil, her hafta gelişen bir oyundan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Isparta, Futbol, Pazar, Namet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK'da Namet Ateş, Arnavutköy galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor DMM’den net açıklama Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama

12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:36:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Aliağa FK'da Namet Ateş, Arnavutköy galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement