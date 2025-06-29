Aliağa FK, Erhan Kartal ile Anlaştı

TFF 2. Lig takımlarından Aliağa FK, sağ bek pozisyonunda oynayan Erhan Kartal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor forması giyen deneyimli sağ bek Erhan Kartal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonuspor forması giyen sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Erhan Kartal'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki futbolcu, 1.5 sezondur Kastamonuspor'da forma giyiyordu. Geride kalan sezonda kırmızı-siyahlı ekip ile 29 maça çıkan Erhan Kartal, 1 gol kaydetti

Erhan Kartal kariyeri boyunca Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Samsunspor, Altay, Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü, Bucaspor 1928 ve Kastamonuspor takımlarında oynadı. - İZMİR