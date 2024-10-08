Aliağa FK, Fatih Çardak ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Fatih Çardak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Çardak toplam 18 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Aliağa FK'de yönetimin kısa süre içinde yeni teknik adamına imza attırması bekleniyor. - İZMİR
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