Aliağa FK Zirve Yolunda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Aliağa Futbol evinde alt sıralarda yer alan Arnavutköy Belediyespor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenerek zirve umutlarını sürdürdü. Son 10 maçında 9'uncu galibiyetini elde eden sarı-siyahlılar, 59 puana yükseldi ve adını 2'nci sıraya yazdırdı. Lider Bursaspor'u 5 puan geriden takip eden Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin sonuna kadar yarışı sürdüreceklerini dile getirdi. Oynanmamış 6 maç daha olduğunu dile getiren Polat, "Takımımız son haftalarda çok kritik puanları topladı. Yarışa ortağız, her maçımız final niteliği taşıyor" dedi. Aliağa FK gelecek hafta deplasmanda 4 puana sahip düşme hattındaki Adanaspor'la oynayacak.