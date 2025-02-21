Aliağa Gençlik Merkezi Sporcuları Başarılarla Dönüyor - Son Dakika
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Aliağa Gençlik Merkezi Sporcuları Başarılarla Dönüyor

Aliağa Gençlik Merkezi Sporcuları Başarılarla Dönüyor

Aliağa Gençlik Merkezi Taekwondo ve Yüzme kursu öğrencileri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda kazandıkları madalyalarla başarılarına devam ediyor. Belediye Başkanı Serkan Acar, bu başarıların Aliağa'nın tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

21.02.2025 17:28  Güncelleme: 17:37
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Aliağa Gençlik Merkezi Taekwondo ve Yüzme kursu öğrencileri birçok dalda madalya kazandı. Sporcuları makamında ağırlayıp tebrik eden Başkan Acar, "Sportif alanda elde edilen bu başarılar Aliağa'nın tanıtımına önemli katkı veriyor" dedi.

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü çatısı altında eğitim gören Taekwondo ve Yüzme kursu öğrencileri elde ettikleri başarılar sonrasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın misafiri oldu. Sporcuların ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ulusal ve uluslararası turnuvalarda Aliağa'yı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa'nın sporla yaşayan bir kent haline geldiğini, sportif alanda elde edilen bu başarıların Aliağa'nın tanıtımına da önemli katkılar sunuyor" ifadelerinde bulundu.

"Hedefimiz, Sporcu Eğitim Merkezi'ne sporcu göndermek"

AGM Spor Kulübü Yüzme Kursu Antrenörü Muhammed Ali Duman, Ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla ülke genelinde sporcu altyapısını oluşturmak için çalışan Sporcu Eğitim Merkezi'ne sporcu göndermeyi hedeflediklerini ifade etti. Duman, "Bu sayede Aliağa'da bir ilki gerçekleştirmek istediklerini, gelecek turnuvalarda ise yeni başarılar elde etmek için çalışmalarına devam edecekler" diye konuştu.

Aliağa'nın genç taekwondocuları başarıya doymuyor

AGM Spor Kulübü, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Antalya'da 8-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen, 60 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo müsabakasına (Türkiye Open 2025) 6 sporcusuyla katıldı. Müsabakada yarışan sporculardan; Derya Üzüldü çeyrek finale yükselerek Gençler Avrupa Şampiyonası için 4 puan aldı. Derya Üzüldü, bu başarısıyla kadınlarda 42 kiloda Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Metehan Temel ise yıldız erkekler 37 kiloda şampiyon olarak 17- 22 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda elde edeceği derece ile Milli Takımı temsil etmeye hak kazanacak.

"Aliağa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Aliağa'yı ve Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda temsil eden AGM Spor Kulübü Taekwondo öğrencisi Sezgin Ege Kaya, Balkan ikinciliği sonrası 3-7 Şubat tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilen Okullar arası Gençler İl Seçme müsabakalarında erkekler 51 Kiloda şampiyon oldu. Sezgin Ege Kaya, 1-2 Mart tarihlerinde Afyon'da düzenlenecek yarı finalde Aliağa'yı temsil edecek. Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge," takımın çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, Aliağa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecekler" diye ekledi.

Aliağa'nın şampiyon yüzücüleri madalyaları topladı

AGM Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 6-8 Aralık Tarihlerinde, Samsun'da düzenlediği, 11 Yaş Gelişim Ligi Türkiye Final müsabakasına 3 yüzücüsüyle katıldı. Ahmet Melih Binali 4 branşta finallere katılarak gümüş madalya, Hasan Kağan Uyanık 3 branşta finallere katılarak bronz madalya, Cafer Taha Berber 3 branşta finallere katılarak bronz madalya kazandı. Yüzücüler 9-11 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek olan 10-11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi 1'inci Vize Müsabakalarına katılacak. AGM Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 13-15 Aralık Tarihlerinde Bursa'da düzenlediği 12 Yaş Gelişim Ligi Final Müsabakasına da 1 yüzücüsüyle katıldı. Emir Ali Köylü; 4 branşta finallere kalarak gümüş madalya kazandı. Emir Ali Köylü 24-27 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek 13 yaş ve üzeri Performans Tespit Yarışlarına katılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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