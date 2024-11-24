Aliağa Helvacı Spor 4-0 Galip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Helvacı Spor 4-0 Galip

Aliağa Helvacı Spor 4-0 Galip

Aliağa Helvacı Spor, Bornova Hitab Spor'u 4-0 yenerek şampiyonluk mücadelesine devam etti.

24.11.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı Spor, evinde karşılaştığı Bornova Hitab Spor'u 4-0 mağlup etti.

Helvacı Stadında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Aliağa Helvacı Spor, 11. dakikada Metin Deniz Olpak'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili olan Aliağa ekibi, 54. dakikada Barış Geldiler, 82. dakikada Doğukan Can ve 89. dakikada İzzet Enes Topuz'un attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Aliağa, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Helvacı Spor 4-0 Galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:13:06. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Helvacı Spor 4-0 Galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.