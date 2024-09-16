Aliağa Petkimspor, Avrupa'da 41. Türk Temsilcisi

Spor

Erkek basketbolunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek 41. takım, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarına çıkacak Aliağa Petkimspor olacak.

Türkiye adına Avrupa'da ilk olarak Modaspor, 1958'de Şampiyonlar Kupası C Grubu'nda yer aldı. 2024-2025 sezonuna kadar 40 Türk takımının yer aldığı Avrupa'da Türk temsilcileri, 20 kez finale kalırken, 8'inde şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez kupa kazandı.

En çok maça çıkan Anadolu Efes

Geride kalan sezonlarda Avrupa'da en fazla maça çıkan takım, 836 müsabaka oynayan Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes'i 682 maçla Fenerbahçe, 370 karşılaşmayla Galatasaray ve 333 mücadeleyle Beşiktaş takip etti.

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek Aliağa Petkimspor, Avrupa kupaları tarihinde sahne alacak 41. Türk temsilcisi olacak.

Aliağa'nın bir başka takımı Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü, Petkim sponsorluğunda mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ön eleme turunda Finlandiya'dan Joensuun Kataja'ya her iki maçta da yenilerek elenmişti.

Avrupa'da bu sezon 11 takım Türkiye'yi temsil edecek

Bu sezon 3 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 24 Eylül Salı günü start alacak BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom yer alacak.

Yarın elemelerle start alacak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim Salı günü başlayacak normal sezon maçlarında Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket Türkiye'yi temsil edecek. Bursaspor ve TOFAŞ da normal sezon müsabakaları 8 Ekim Salı günü başlayacak FIBA Avrupa Kupası'nda ter dökecek. Aliağa Petkimspor da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam edememesi halinde bu kupada yer alacak.

Türk takımlarının Avrupa karnesi

Türk ekiplerinin bu sezona kadar Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar şöyle:

Takımlar O G M B Aliağa Gençlik ve Spor 2 0 2 0 Altınordu 4 0 4 0 Anadolu Efes 836 472 364 0 Antalya BŞB 4 2 1 1 Bahçeşehir Koleji 75 48 27 0 Banvit (Teksüt Bandırma) 209 118 90 1 Beslen Makarna 4 1 3 0 Beşiktaş 333 168 162 3 Bursaspor 57 25 32 0 Büyük Kolej 8 1 6 1 Büyükçekmece Basketbol 30 20 10 0 Çukurova Üniversitesi 18 7 11 0 Darüşşafaka 252 117 135 0 Eczacıbaşı 54 21 33 0 Fenerbahçe 682 382 300 0 Galatasaray 370 170 198 2 Gaziantep BŞB 87 50 37 0 İstanbul BŞB 26 13 13 0 İTÜ 20 5 15 0 Karşıyaka 270 142 126 2 Kombassan Konya 12 7 5 0 Manisa Basket 14 8 6 Meysuspor 10 6 4 0 Moda 2 0 2 0 Muhafızgücü SK 2 1 1 0 Nasaş Gençlik 4 3 1 0 Olin Edirne 6 2 4 0 Paşabahçe 10 5 5 0 Sakarya Büyükşehir Belediyespor 8 3 5 0 Şeker SK 4 2 2 0 TED Ankara Kolejliler 38 22 16 0 Tekelspor 4 1 3 0 TOFAŞ 228 114 114 0 Trabzonspor 34 23 11 0 Tuborg Pilsener 37 23 14 0 Türk Telekom 305 169 136 0 Uşak Sportif 32 14 18 0 Ülkerspor 226 103 122 1 Yenişehir 2 0 2 0 Ziraat Fakültesi 2 0 2 0 TOPLAM 4321 2268 2042 11

Kaynak: AA