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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup ettikleri maçın ardından takımını tebrik ederek, orta-üst sıralarda kalabilmek adına çok önemli bir galibiyet olduğunu belirtti. Aliağa Petkimspor, iç sahada aldığı 9 galibiyetin 7'sini elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji\'ni mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı
21.01.2024 - 09:13,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Orta-üst sıralarda kalabilmek adına çok önemli bir galibiyetti." dedi.

Gören, yaptığı açıklamada, tüm takımı tebrik ederek, Aliağa'yı geçilmez bir yer haline getirdiklerini belirtti. Kendilerini desteklemeye gelenlerin takıma sahip çıktığını belirten Gören, "Bu ligde beşinci olmak kolay değil. Burada art arda maçlar kazanmak, bir şeyin peşinden gitmek... Çok yürekli bir takımım var ve iyi çalışıyoruz. Pırıl pırıl bir takımız." dedi.

Gören, dünkü rakipleri Bahçeşehir Koleji'nin çok kapasiteli bir takım olduğunu ancak Tony Taylor ve Muhammed Baygül'ün oynamayışının rakiplerini etkilediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizde de Kristers 6-7 hafta süren bir sakatlıktan geldi ve ondan istediğimiz verimi hücumda alamadık ama geri kalan tüm parametreler işledi. Sonuç itibarıyla hücum edemediğimiz günde savunma ile kazanmayı bildik. Averajı da aldık ki 11 sayı çok zor bir averajdı ilk maçtan sonra. Orta-üst sıralarda kalabilmek adına çok önemli bir galibiyetti."

Bu sezon aldığı 9 galibiyetin 7'sini iç sahada elde eden Aliağa Petkimspor, 26 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi 27 Ocak Cumartesi günü Galatasaray Ekmas'a konuk olacak.

Kaynak: AA
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