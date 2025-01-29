Aliağa Petkimspor, Baxi Manresa'ya Yenildi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Baxi Manresa'ya Yenildi

Aliağa Petkimspor, Baxi Manresa\'ya Yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki maçta Aliağa Petkimspor, Baxi Manresa'ya 96-87 mağlup oldu ve İzmir'e eli boş döndü. Üstün götürdüğü maçta rakibin karşısında son çeyrekteki 10-0'lık seri sonrası teslim oldu.

29.01.2025 11:49  Güncelleme: 11:50
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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ilk maçında İspanya'nın Baxi Manresa takımına 96-87 mağlup olan Aliağa Petkimspor, İzmir'e eli boş döndü. İlk çeyreği 32-28 önde bitirip devre arasına 52-51 üstün giren İzmir temsilcisi üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyamadı. Son çeyrekte bitime 2 dakika kala skoru 84-84'e getiren Aliağa Petkimspor, rakibin yakaladığı 10-0'lık seri sonrası teslim oldu. Aliağa ekibinde üçüncü periyodun başında Echenique'nin sakatlanması keyifleri kaçırdı. Petkimspor'da Damyean Dotson ve Tyree 20'şer sayıyla mücadele etti. Kırmızı-beyazlılar gruptaki ikinci maçında 4 Şubat'ta evinde İtalya temsilcisi Pallacanestro Reggiana ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Baxi Manresa'ya Yenildi - Son Dakika

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