Aliağa Petkimspor, Bodrum Spor'u konuk edecek - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Bodrum Spor'u konuk edecek

Aliağa Petkimspor, Bodrum Spor\'u konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Bodrum Spor'u evinde ağırlayacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

03.05.2024 10:28  Güncelleme: 10:31
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Bodrum Spor'u konuk edecek.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında yarın Bodrum Spor ile evinde karşı karşıya gelecek. Normal sezonun son maçı olan bu zorlu müsabaka Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Bodrum Spor 8 galibiyet, 21 mağlubiyetle matematiksel olarak küme düşmeyi garantilerken; 14 galibiyet, 15 mağlubiyeti bulunan Aliağa Petkimspor play-off hattında 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı İzmir ekibi deplasmanda 80-62 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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