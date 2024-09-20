Aliağa Petkimspor Finalde! - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Finalde!

Aliağa Petkimspor Finalde!

Aliağa Petkimspor, Cholet'i yenerek grup finaline yükseldi. PAOK ile karşılaşacaklar.

20.09.2024 11:32
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ANTALYA'nın ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup elemelerinde Hollanda ekibi Heroes den Bosch'tan sonra Fransız temsilcisi Cholet'i de 76-70 yenen Aliağa Petkimspor adını grup finaline yazdırdı. Petkim'de yeni transferlerden Williams ve Tyree 22'şer sayıyla takımlarına finali getirdi. İzmir temsilcisi ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için yarın grup finalinde Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak. Gloria Sports Arena'daki maç saat 21.30'da başlayacak.

Petkim, PAOK'u da yenerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile birlikte yer alacak. Temsilcimiz finali kaybetmesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Petkim, Europe Cup'a katılırsa D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve elemelerden gelecek takıma rakip olacak. Temsilcimizin rakibi PAOK ise, elemelerde CSU Oradea'yı 81-80 yenerek grup finaline çıktı.

Kaynak: DHA

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