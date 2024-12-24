Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile Azerbaycan\'da Karşılaşacak

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 yolunda adını Play-In etabına yazdıran Aliağa Petkim spor, bu turda eşleştiği İsrail temsilcisi rakibi Hapoel Holon'u Azerbaycan'da ağırlamaya hazırlanıyor. İsrail'in Gazze ve çevre ülkelere saldırıları nedeniyle FIBA iki ekibin Türkiye'de karşılaşmasına onay vermezken, Petkimspor maçlar için rotasını Azerbaycan'a kırdı. Geçen sezondan bu yana İsrail ekipleriyle karşılaşan Türk takımları iç saha ve dış saha maçlarını Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan gibi ülkelerde oynarken, Petkimspor ise Holon serisini Azerbaycan'da oynamak için başvuru yaptı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) çoğunluk payına sahip olduğu Petkim'in spor kulübü, Hapoel Holon'la iç sahada kardeş ülkede karşılaşmak istiyor. FIBA ve rakibin iki takım arasında 7 Ocak Salı günü oynanacak ilk maçın Bakü'de yapılmasına olumlu baktığı, yasal güvenlik prosedürleri yerine getirilince son kararın çıkacağı açıklandı. Rakibine 14 Ocak Salı günü Macaristan'da oynanacak rövanş maçında konuk olacak temsilcimiz, seri üçüncü karşılaşmaya uzarsa bu mücadeleye de 22 Ocak'ta Azerbaycan'da çıkmak istiyor. Seride 2 galibiyete ulaşan taraf son 16 takım arasına adını yazdıracak.