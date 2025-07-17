BASKETBOL Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd. Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. 1997 doğumlu, 2.03 m boyundaki Amerikalı uzun son iki sezonu ise Japonya Ligi'nde geçirdi" ifadeleri kullanıldı.