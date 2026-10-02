Aliağa Petkimspor, yarın Esenler Erokspor deplasmanında 2'de 2 yapmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa Petkimspor, yarın Esenler Erokspor deplasmanında 2'de 2 yapmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, yarın Esenler Erokspor deplasmanında 2\'de 2 yapmayı hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 2. hafta maçında yarın Esenler Erokspor'a misafir olacak. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde 18.00'de başlayacak karşılaşmada Petkimspor 2'de 2 hedefliyor, Erokspor ise ilk galibiyet peşinde.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2. hafta mücadelesinde yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alper Altuğ Köselelerli, Ali Şakacı ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Sezona sahasında Denizli Basket'i 85-81 mağlup ederek başlayan Aliağa Petkimspor, deplasmanda da kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk haftada Körfez Basket'e deplasmanda 88-79 yenilen Esenler Erokspor ise İzmir temsilcisi karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: İHA
Akatlar Spor KompleksiBeşiktaşMisafirEsenlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:30:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, yarın Esenler Erokspor deplasmanında 2'de 2 yapmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei