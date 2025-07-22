Aliağalı Yüzücüler Ankara\'da Başarıya İmza Attı

Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle çalışmalarını sürdüren Aliağalı yüzücüler, Ankara'da düzenlenen Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakalarına damga vurdu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara, Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü'nden 11 sporcu katıldı.

10 yaş kategorisinde final niteliği taşıyan, 11-12 yaş kategorisinde ise yarı final özelliği bulunan müsabakalarda Aliağalı sporcular önemli başarılara imza attı. 10 yaş grubunda Alperen Öztürk, Eymen Beker, Derin Akalın ve Hira Dağlı finali başarıyla tamamlarken; 11 yaş grubunda Haktan Beker, Ali Özdemir, Burak Aksoy ve Ela Akman yarı finali geçti. 12 yaş kategorisinde mücadele eden Cafer Taha Berber, Hasan Kağan Uyanık ve Ahmet Melih Binali ise yarı finali tamamladı.

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Aliağalı yüzücüler, Trabzon'da yapılacak 11-12 yaş Final Müsabakalarına katılabilmek için İzmir'de düzenlenecek Final Vizesi Yarışlarına hazırlanıyor.

"Hedefimiz Aliağa'yı yüzmede zirveye taşımak"

Aliağa Belediyesi yüzme antrenörü Muhammed Ali Duman, elde edilen başarıların disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bizim başarımızın sırrı; adım adım ilerlemek, her seferinde daha iyisini hedeflemek ve doğru bir çalışma programı uygulamaktır. En önemlisi ise çocuklarımızla severek çalışmak. Bu mantaliteyle altyapımızı ve performansımızı geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, Aliağa'yı yüzmede hem İzmir'de hem de Türkiye genelinde zirveye taşımaktır. Bizlere bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR