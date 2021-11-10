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Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var! Sırada isim ise Enis - Son Dakika

Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var! Sırada isim ise Enis

10.11.2021 09:42

Ömer Faruk Beyaz, Ali Akman sonra Altınotrdu'dan Burak İnce de Almanya'ya gitti. Burak İnce'yi bitiren Armina Bielefeld, Burak Yılmaz'ın veliahtı olarak gösterilen Enis Destan'ı da bitiriyor.

Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ümit Milli futbolcu Burak İnce'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

ÇAĞLAR'IN GELİŞİMİ REFERANS

Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan direkt Almanya'ya transfer olmuştu. Onun gelişimiyle Türk futbolcularının tercihi de bu ülkeden yana oldu. Ozan Kabak, Ömer Faruk Beyaz ve Ali Akman da Almanya'ya gitti.

Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

ALTINORDU'NUN GENÇLERİ GÖZDE

Alman Kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld Kulübü, on numara oyuncusu Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

EL SIKIŞTILAR

Arminia Bielefeld, Enis Destan için de Altınordu'yla her konuda anlaşmaya vardı. Fanatik'teki bilgiye göre; taraflar 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında el sıkıştı. Kısa süre içinde resmiyete döüklmesi bekleniyor.

Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var! Sırada isim ise Enis

Ali Akman, Altınordu, Almanya, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var! Sırada isim ise Enis - Son Dakika Spor


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