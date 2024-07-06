Alman Fotoğraf Sanatçısı Axel Würz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 20 Yıldır Fotoğraflıyor - Son Dakika
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Alman Fotoğraf Sanatçısı Axel Würz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 20 Yıldır Fotoğraflıyor

Alman fotoğraf sanatçısı Axel Würz, Türkiye'ye tatil için geldikten sonra Kırkpınar'ı izleyerek yağlı güreşe olan tutkusunu keşfetti. 20 yıldır Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni fotoğraflayan Würz, Türkiye'ye yerleşme kararı aldı ve Türk vatandaşlığı kazandı. Her yıl farklı kentlerde yapılan yağlı güreş organizasyonlarına katılan Würz, başarılı fotoğraf kareleriyle güreş camiasında tanınıyor. Kırkpınar'ın asırlardır süren bir gelenek olduğunu belirten Würz, heyecan verici atmosferiyle Kırkpınar'ı fotoğraflamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

06.07.2024 11:03
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Tatil için geldiği Türkiye'de Kırkpınar'ı izledikten sonra yağlı güreş tutkunu olan Alman fotoğraf sanatçısı Axel Würz, 20 yıldır Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni fotoğraflıyor.

Kırkpınar ve yağlı güreşe olan merakı nedeniyle Türkiye'ye yerleşme kararı alan Würz, yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Würz, çifte vatandaşlık başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla Türk vatandaşlığı hakkı kazandı.

Psikiyatrist olan 55 yaşındaki Würz, her yıl yağlı güreş sezonunun başlamasıyla farklı kentlerde yapılan organizasyonlara giderek kendi kadrajından güreşleri yansıtıyor.

Sosyal medyada "Art of Wrestling" ismiyle de paylaşımlar yapan Würz, güreş camiasında çektiği başarılı fotoğraf kareleriyle tanınıyor.

Würz, AA muhabirine Kırkpınar'ın asırlardır sürdürülen önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

Yağlı güreşleri tutkuyla takip ettiğini belirten Würz, "İlk defa 2004 yılında Kırkpınar'a geldim. Ondan önce bir kitapta bunun kültür ve spor olduğunu öğrenmiştim. Gençlik yıllarımda minder güreşiyle ilgilenmiştim ama yağlı güreşi bilmiyordum. Edirne'ye geldikten sonra Kırkpınar ve yağlı güreşi öğrendim. 20 yıldır da buna sadık kaldım ve her yıl buraya gelip fotoğraf çekiyorum." dedi.

Würz, Kırkpınar'ın ayrı heyecanı ve atmosferi olduğunu ifade etti.

"Kırkpınar'a geldiğimde başka bir dünyaya gelmiş gibi hissettim" diyen Würz, şunları kaydetti:

"Artık alıştım ancak Kırkpınar önemli bir kültür mirası ve bu organizasyonu izlemek heyecan verici. Bu sene yeni bir formata gidildi. Atmosfer biraz değişecek. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ama yeni formatın daha güzel güreşler olmasını sağlayacağını düşünüyorum.

Elimden geldiği kadar Türkiye'deki güreşlere gidip fotoğraf çekiyorum. Güreşçiler beni tanıyor ve fotoğraf istiyorlar. İlk yıllarda biraz sabırsızlıkları vardı, 'hemen yanıma gelip bana fotoğraf atar mısın' sorularını soruyorlardı. Artık sabrediyorlar. Herkes çok iyi ve bana arkadaşça davranıyorlar."

Würz, uzun yıllar Kırkpınar'ı fotoğraflamak istediğini dile getirdi.

Kırkpınar'da fotoğraf çekmenin ayrı bir duygu olduğunu ifade eden Würz, "Burada iki tane Türk arkadaşım var, onlar 50-55 yıldır Kırkpınar'ı fotoğraflıyor. Ben de onlar gibi Kırkpınar'da uzun yıllar fotoğraf çeken biri olmak istiyorum. Elimden geldiği kadar devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alman Fotoğraf Sanatçısı Axel Würz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 20 Yıldır Fotoğraflıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman Fotoğraf Sanatçısı Axel Würz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 20 Yıldır Fotoğraflıyor - Son Dakika
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