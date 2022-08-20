Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu

20.08.2022 19:06
Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 3. haftasında Werder Bremen, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 3. haftasında Werder Bremen, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 45+2. dakikada Julian Brandt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sarı siyahlı ekip, ikinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmanın 77. dakikasında Raphael Guerreiro'nun topu filelere göndermesiyle durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümünde pes etmeyen ve rakip kaleye ataklar geliştiren Werder Bremen, 89. dakikada Lee Buchanan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Uzatma dakikalarında baskısını artıran konuk ekip, 90+3. dakikada Niklas Schmidt ve 90+5. dakikada Oliver Burke ile bulduğu gollerle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde bu sezon ilk kez kazanan Werder Bremen puanını 5'e çıkarırken, ilk mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 6 puanda kaldı.

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın 90 dakika oynadığı ve bir asist yaptığı karşılaşmada ise Hoffenheim, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Mainz 05 deplasmanda Augsburg'u 2-1 ve Freiburg dış sahada Suttgart'ı 1-0 mağlup ederken, Wolfsburg-Schalke 04 mücadelesi golsüz berabere sonuçlandı.

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Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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