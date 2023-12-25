Almanya\'da Fenerbahçe derneklerinin katkısıyla Malatya\'da 50 okula çocuk oyun alanları yapılacak

Almanya'da bulunan Fenerbahçe derneklerinin katkılarıyla Malatya'da 50 okula, geleneksel çocuk oyunları için alanlar yapılacak.

Almanya Augsburg ve Landshut Fenerbahçe Dernekleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi şekilde etkilenen Malatya'ya katkı sağlayacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fenerbahçe dernekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Geleneksel oyunların yaygınlaşması için projemiz var. Okullarda alan oluşturup, çocuklarımızın geçmişten gelen geleneksel oyunlarla tanışmalarını istiyoruz. Bu kapsamda 50 okulda bahçeler geleneksel çocuk oyunları alanına dönüştürülecek. Bu şehrin iş birliğine, dayanışmaya tarihinde olmadığı kadar ihtiyacı var. Bu tabloyu ancak böyle dönüştürebiliriz. Bu şehrin moral ve motivasyona da ihtiyacı var. O anlamda verilen katkı çok anlamlı. Şehriniz bu desteklerle ayağa kalkacaktır. Bu şartlarda okulları açabilmek üstün bir gayretle oldu" dedi.

Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Yaşar Güven Yalvaç ise, "Malatya zor günlerden geçiyor. Ciddi bir felaket yaşadık. Çocuklarımızın eğitimleri aksadı. Okullar açılacak mı yoksa çocuklarımız il dışında mı eğitimini sürdürecek diye kafa karışıklığı vardı. İl Milli Eğitim Müdürümüz eğitimle ilgili ciddi bir çalışma yaptı. Kendisine üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Almanya Augburg Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kani Altuntaş ise "Dernek olarak genelde çocuklara çok önem veriyoruz. Deprem bölgesinde olan çocuklarımıza yardımda bulunmak istedik. Yaptığımız görüşmelerle yapılması gerekleri söylediler. Bizde bu anlamda elimizden gelen katkıyı sunacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Almanya Augsburg ve Landshut Fenerbahçeliler Dernekleri'nin Malatya'da 50 okulda yapacağı çalışmayla ilgili protokol imzalandı. - MALATYA