 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Fenerbahçe derneklerinin katkısıyla Malatya'da 50 okula çocuk oyun alanları yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Fenerbahçe derneklerinin katkısıyla Malatya'da 50 okula çocuk oyun alanları yapılacak

Almanya'da bulunan Fenerbahçe dernekleri, Malatya'da depremden etkilenen okullara katkı sağlayarak geleneksel çocuk oyunları için alanlar oluşturacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 50 okulun bahçesi çocuk oyun alanına dönüştürülecek.

Almanya\'da Fenerbahçe derneklerinin katkısıyla Malatya\'da 50 okula çocuk oyun alanları yapılacak
25.12.2023 - 11:51,
Abone Ol

Almanya'da bulunan Fenerbahçe derneklerinin katkılarıyla Malatya'da 50 okula, geleneksel çocuk oyunları için alanlar yapılacak.

Almanya Augsburg ve Landshut Fenerbahçe Dernekleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi şekilde etkilenen Malatya'ya katkı sağlayacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fenerbahçe dernekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Geleneksel oyunların yaygınlaşması için projemiz var. Okullarda alan oluşturup, çocuklarımızın geçmişten gelen geleneksel oyunlarla tanışmalarını istiyoruz. Bu kapsamda 50 okulda bahçeler geleneksel çocuk oyunları alanına dönüştürülecek. Bu şehrin iş birliğine, dayanışmaya tarihinde olmadığı kadar ihtiyacı var. Bu tabloyu ancak böyle dönüştürebiliriz. Bu şehrin moral ve motivasyona da ihtiyacı var. O anlamda verilen katkı çok anlamlı. Şehriniz bu desteklerle ayağa kalkacaktır. Bu şartlarda okulları açabilmek üstün bir gayretle oldu" dedi.

Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Yaşar Güven Yalvaç ise, "Malatya zor günlerden geçiyor. Ciddi bir felaket yaşadık. Çocuklarımızın eğitimleri aksadı. Okullar açılacak mı yoksa çocuklarımız il dışında mı eğitimini sürdürecek diye kafa karışıklığı vardı. İl Milli Eğitim Müdürümüz eğitimle ilgili ciddi bir çalışma yaptı. Kendisine üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Almanya Augburg Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kani Altuntaş ise "Dernek olarak genelde çocuklara çok önem veriyoruz. Deprem bölgesinde olan çocuklarımıza yardımda bulunmak istedik. Yaptığımız görüşmelerle yapılması gerekleri söylediler. Bizde bu anlamda elimizden gelen katkıyı sunacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Almanya Augsburg ve Landshut Fenerbahçeliler Dernekleri'nin Malatya'da 50 okulda yapacağı çalışmayla ilgili protokol imzalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fenerbahçe, Malatya, Almanya, Çocuk, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya'da Fenerbahçe derneklerinin katkısıyla Malatya'da 50 okula çocuk oyun alanları yapılacak - Son Dakika


12:14
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Son Dakika
12:14 MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:25:15. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Fenerbahçe derneklerinin katkısıyla Malatya'da 50 okula çocuk oyun alanları yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement