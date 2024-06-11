Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak

Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Turnuva, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın 10 şehir ve stadında gerçekleştirilecek. Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak. Şampiyona şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi.

11.06.2024 11:17
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya, turnuvayı ikinci kez düzenleyecek.

Şampiyona 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın 10 şehir ve stadında gerçekleştirilecek.

Organizasyona ilk kez 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyinde futboldaki en önemli turnuvası şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi.

İlk ev sahipliği 1988'de

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk ev sahipliğini 1988 yılında yaptı.

Batı Almanya ismiyle turnuvayı düzenleyen Almanlar, ev sahibi oldukları 1988'deki organizasyona yarı finalde veda etti.

Organizasyonun finalinde Sovyetler Birliği'ni mağlup eden Hollanda, Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonayı birden fazla düzenleyen 4. ülke

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunu birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.

Turnuva'yı en çok düzenleyen ülke 3 defa ile Fransa (1960, 1984, 2016) olurken İtalya (1968, 1980) ve Belçika (1972, 2000) ikişer kez organizasyona ev sahipliği yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk konuklarını 1988 yılında ağırlayan Almanya, EURO 2024 ile turnuvaya birden fazla ev sahipliği yapan 4. ülke konumuna gelecek.

14 farklı ülke düzenledi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı şu ana dek 14 farklı ülke organize etti.

Fransa tarafından 1960 yılında ilki düzenlenen şampiyonaya sırasıyla İspanya, İtalya, Belçika, Yugoslavya, Almanya, İsveç, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Polonya ve Ukrayna ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA

Almanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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