Alp Aksoy İtalya'da İlk Yarışına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Alp Aksoy İtalya'da İlk Yarışına Çıkıyor

Alp Aksoy İtalya\'da İlk Yarışına Çıkıyor

Genç pilot Alp Aksoy, WSK Final Kupası'ndaki ilk yarışına 6-10 Kasım'da İtalya'da çıkacak.

07.11.2024 15:17
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GENÇ milli yarış pilotu Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışacağı son seri olan WSK Final Kupası'ndaki ilk yarışına İtalya'da çıkıyor. Aksoy, 6- 10 Kasım tarihleri arasında Fusion Motorsport takımı ile piste çıkacak.

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, yarış kariyerini 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nin ardından, FIA Avrupa Şampiyonası, FIA Dünya Şampiyonası, WSK Avrupa Serisi ve WSK Final Kupası ile sürdürüyor. Aksoy, WSK Final Kupası'nda ilk yarışına İtalya'daki Circuito South Garda Karting'de çıkıyor. Genç pilot, seride Fusion Motorsport ile OK kategorisinde yarışıyor.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

Kaynak: DHA

10 Kasım, Magazin, Fusion, İtalya, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alp Aksoy İtalya'da İlk Yarışına Çıkıyor - Son Dakika

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