Alper Kınar'dan Beşiktaş yorumu: Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alper Kınar'dan Beşiktaş yorumu: Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez

Alper Kınar\'dan Beşiktaş yorumu: Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez
03.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor Yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasını değerlendirirken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Beşiktaş'ın halen yapılanma sürecinde olduğunu ve kaleci sorununu çözemediğini vurgulayan Kınar, Galatasaray'ın oyun ve kadro istikrarıyla şampiyonluk yarışında 3 adım önde olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de ise santrfor transferinin gecikmesinin taraftarı gerdiğini ifade etti.

Spor Yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan karşılaşmaları değerlendirdi ve dikkat çeken yorumlarda bulundu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı nasıl geçirdiğini tek tek ele alan Kınar, özellikle Beşiktaş'ın kaleci sorununa ve Galatasaray'ın yarıştaki avantajına vurgu yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA YAPILANMA SÜRECİ VE KALECİ SORUNU

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasını yorumlayan Alper Kınar, siyah-beyazlı ekibin halen bir yapılanma süreci içerisinde olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın oyun planında istikrarsızlıklar yaşadığını ifade eden Kınar, "Beşiktaş bir yapılanma içerisinde" sözleriyle sürecin henüz tamamlanmadığını dile getirdi. Orkun Kökçü'nün sezonun en iyi maçlarından birini oynadığını vurgulayan Kınar, Mustafa Hekimoğlu'nun ise bu mücadelede beklenen katkıyı veremediğini söyledi.

Konyaspor'un ön alana daha cesur çıkması halinde sonucun farklı olabileceğini ifade eden Kınar, teknik ekibe Taylan Bulut'un neden tercih edilmediği sorusunu yöneltti. Kristjan Asllani transferinin talihsiz bir başlangıç yaptığını belirten deneyimli yorumcu, Beşiktaş'ın en büyük probleminin ise kaleci pozisyonu olduğunu net bir dille dile getirdi. Kınar, "Beşiktaş'ın kaleci sorunu var, Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez" ifadeleriyle siyah-beyazlıların acil olarak yeni bir kaleci transferi yapması gerektiğini vurguladı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasını da değerlendiren Alper Kınar, sarı-kırmızılı ekibin hem oyun hem de kadro kalitesiyle yarışta önemli bir avantaj yakaladığını söyledi. Yeni transfer Noa Lang'ın performansına dikkat çeken Kınar, oyuncunun ayak kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti. Galatasaray'ın sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergilediğini ifade eden Kınar, "Galatasaray, şampiyonluk yarışında 3 adım önde" sözleriyle sarı-kırmızılıların psikolojik üstünlüğü eline aldığını kaydetti.

Fenerbahçe cephesinde ise Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Kınar, tribün atmosferine dikkat çekerek Kocaelispor'un Süper Lig'de taraftar kalitesi en yüksek takımlardan biri olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin hücum gücüne vurgu yapan Kınar, Asensio'nun kilit açan bir oyuncu olduğunu belirtti. Ancak sarı-lacivertli ekibin santrafor eksikliğine de dikkat çeken Kınar, "Fenerbahçe, 2 gün içerisinde bir santrafor almazsa taraftar sinirlenir" diyerek transfer baskısının arttığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alper Kınar'dan Beşiktaş yorumu: Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:55:24. #7.11#
SON DAKİKA: Alper Kınar'dan Beşiktaş yorumu: Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.