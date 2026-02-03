Alper Kınar\'dan Beşiktaş yorumu: Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez

Spor Yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan karşılaşmaları değerlendirdi ve dikkat çeken yorumlarda bulundu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı nasıl geçirdiğini tek tek ele alan Kınar, özellikle Beşiktaş'ın kaleci sorununa ve Galatasaray'ın yarıştaki avantajına vurgu yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA YAPILANMA SÜRECİ VE KALECİ SORUNU

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasını yorumlayan Alper Kınar, siyah-beyazlı ekibin halen bir yapılanma süreci içerisinde olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın oyun planında istikrarsızlıklar yaşadığını ifade eden Kınar, "Beşiktaş bir yapılanma içerisinde" sözleriyle sürecin henüz tamamlanmadığını dile getirdi. Orkun Kökçü'nün sezonun en iyi maçlarından birini oynadığını vurgulayan Kınar, Mustafa Hekimoğlu'nun ise bu mücadelede beklenen katkıyı veremediğini söyledi.

Konyaspor'un ön alana daha cesur çıkması halinde sonucun farklı olabileceğini ifade eden Kınar, teknik ekibe Taylan Bulut'un neden tercih edilmediği sorusunu yöneltti. Kristjan Asllani transferinin talihsiz bir başlangıç yaptığını belirten deneyimli yorumcu, Beşiktaş'ın en büyük probleminin ise kaleci pozisyonu olduğunu net bir dille dile getirdi. Kınar, "Beşiktaş'ın kaleci sorunu var, Ersin Destanoğlu ile bu iş yürümez" ifadeleriyle siyah-beyazlıların acil olarak yeni bir kaleci transferi yapması gerektiğini vurguladı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasını da değerlendiren Alper Kınar, sarı-kırmızılı ekibin hem oyun hem de kadro kalitesiyle yarışta önemli bir avantaj yakaladığını söyledi. Yeni transfer Noa Lang'ın performansına dikkat çeken Kınar, oyuncunun ayak kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti. Galatasaray'ın sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergilediğini ifade eden Kınar, "Galatasaray, şampiyonluk yarışında 3 adım önde" sözleriyle sarı-kırmızılıların psikolojik üstünlüğü eline aldığını kaydetti.

Fenerbahçe cephesinde ise Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Kınar, tribün atmosferine dikkat çekerek Kocaelispor'un Süper Lig'de taraftar kalitesi en yüksek takımlardan biri olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin hücum gücüne vurgu yapan Kınar, Asensio'nun kilit açan bir oyuncu olduğunu belirtti. Ancak sarı-lacivertli ekibin santrafor eksikliğine de dikkat çeken Kınar, "Fenerbahçe, 2 gün içerisinde bir santrafor almazsa taraftar sinirlenir" diyerek transfer baskısının arttığını ifade etti.