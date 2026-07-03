Alper Öztürk, Depremden Zirveye - Son Dakika
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Alper Öztürk, Depremden Zirveye

Alper Öztürk, Depremden Zirveye
03.07.2026 09:45
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Down sendromlu jimnastikçi Alper Öztürk, deprem sonrası 7 altın madalya kazanarak başarıya ulaştı.

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde annesini kaybeden, kendisi ise kardeşiyle birlikte enkazdan sağ olarak çıkarılan down sendromlu jimnastikçi Alper Öztürk (34), antrenörünün de desteğiyle spordan kopmayıp önce Avrupa, ardından Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Öztürk, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda 7 altın madalya birden kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Öztürk, artistik jimnastik büyük erkekler kategorisinde kulplu beygir, halka aleti, yer aleti, barfiks, paralel bar, atlama masası ve genel tasnifte dünya şampiyonu olmayı başardı. Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluğa ulaşan, Dünya Şampiyonası'nı 7 altın madalyayla tamamlayan başarılı sporcu, toplam 7 defa kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

ANNESİNİ DEPREMDE KAYBETTİ, KARDEŞİYLE YARALI KURTULDU

Jimnastik sporuna 2016'da 24 yaşındayken annesi Fatma Öztürk'ün desteğiyle başlayan Alper, 2020'de büyük acı yaşadı. Babasını yıllar önce kaybeden down sendromlu sporcu, 30 Ekim 2020'de İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde annesi ve kardeşi Buğra'yla birlikte Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Alper ve Buğra enkaz altından birlikte kurtarılıp Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, anne Fatma Öztürk depremde hayatını kaybetti. Yaşadığı büyük acıya rağmen kardeşlerinin desteğiyle jimnastiğe devam eden Öztürk, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Öztürk, artistik jimnastik büyük erkekler kategorisinde kulplu beygir, halka aleti, yer aleti, barfiks, paralel bar, atlama masası ve genel tasnifte dünya şampiyonu olmayı başardı. Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluğa ulaşan, Dünya Şampiyonası'nı 7 altın madalyayla tamamlayan başarılı sporcu, toplam 7 defa kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinletti. Öztürk, Bulgaristan'daki son şampiyonada halka aletinde kazandığı altın madalyanın ardından, "Anne" diye bağırarak izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

BÜYÜK ACIDAN ZİRVEYE

Alper Öztürk'ün jimnastiğe başladığından beri 10 yıldır antrenörlüğünü yapan ve başarılı sporcunun, 'Baba' diye hitap ettiği İlhan Karanlık, "2016 yılından beri Alper'le çalışıyorum. Antrenmanlara annesi getirip götürüyordu. Sağ olsun annesi çok ilgileniyordu. Aktivitelere getirip sporda bir yerlere gelmesini istiyordu. Üzücü bir olay yaşadık. İzmir depreminde anneyi kaybettik. Ailecek göçük altında kaldılar. Alper ve kardeşi de göçük altında kaldı. Anneyi kaybettik ama Alper ve kardeşi küçük bir sakatlıkla kurtuldular. İki kardeşine de teşekkür ederim. Onu yalnız bırakmadılar. Sürekli antrenmana salona getirdiler. Ona büyük yardım ettiler. Bu özverili bir iş, maddiyata sığmaz gönüllü yapmak lazım. Biz zaten gönüllü yapıyoruz. O yüzden böyle çocuklar yetiştirmemize destek olanlara teşekkür ederim" dedi.

TARİHİ BAŞARI KAZANDI

Down Sendromlular Milli Takımı'nda da Öztürk'ün antrenörü olan İlhan Karanlık, "Alper 2024'te Antalya'da Trisome Games'te (Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları) şampiyon oldu. İstanbul'da 2025'te yapılan ilk Avrupa Şampiyonası'nda 7 tane altın madalya kazandı. Çalışmalara devam ettik ve Bulgaristan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk gün genel tasnifte Alper birinci oldu. İkinci gün 3 alet finalinde 3 altın, üçüncü gün de yine 3 altın olmak üzere 7 altın madalya kazandı. Bu bizim için çok büyük bir gurur tablosu. Çünkü 7 kere İstiklal Marşı'mızı Bulgaristan'da okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak bizim için büyük bir gurur oldu. Gençler kategorisinde de Adem Baş 5 altın madalya kazandı. Dünya Şampiyonası'ndaki en büyük başarıyı elde edip 12 madalyayla döndük. Takım halinde artistik jimnastik erkeklerde kıl payı üçüncülüğü kaçırıp dördüncü olduk. İnşallah Meksika'da yapılacak şampiyonada hem takım halinde hem ferdi başarı getirmek istiyoruz" diye konuştu.

AİLELERE TAVSİYE

Antrenör İlhan Karanlık, bütün ailelere çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye ederek, "Jimnastik 5 yaşından başlıyor. Çocuğun Down sendromlu mu otizmli mi olduğu fark etmiyor. Çocukların mutlaka sporla tanışması gerekiyor. Sporla tanıştıkları zaman sosyal oluyorlar, hayata tutunuyorlar, iyi bir yaşantıya kavuşuyorlar. Kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Disiplinli, iyi bireyler oluyorlar. Bütün ailelere tavsiyem çocukları spora yönlendirmeleri" mesajını verdi.

Kaynak: DHA

Deprem, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alper Öztürk, Depremden Zirveye - Son Dakika

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