Altay'a şirketleşme yetkisi verildi - Son Dakika
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Altay'a şirketleşme yetkisi verildi

Altay\'a şirketleşme yetkisi verildi

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'ın olağanüstü genel kurulunda mevcut yönetime şirketleşme yetkisi verildi. Kongrede 490 üye katıldı ve genel kurul geçerli sayıldı. Oylama sonucu mevcut yönetim, kulübün futbol şubesinin yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme yetkisi aldı. Altay'ın sembol isimlerinden Mustafa Denizli de yatırımcı arayışlarında etkin rol oynayacak.

29.05.2024 21:46
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TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'ın olağanüstü genel kurulunda mevcut yönetime şirketleşme yetkisi verildi. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongreye 490 üye katıldı. Son olarak 621'e düşürülen kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün salonda bulunmasıyla birlikte genel kurul geçerli sayıldı. Kongrede şirketleşme maddesine 11 üye olumsuz, 27 üye çekimser oy verirken, 421 üye oyunu olumlu kullandı.

Oylama sonucu mevcut yönetim, kulübün futbol şubesinin yarışmacı haklarını mayıs ayında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme yetkisi aldı. Camianın önde gelen isimleri yeni sezon öncesi siyah-beyazlı kulübe yatırımcı bulmak için çalışmalara başlayacak. Son olarak toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanan Altay'da güçlü bir yatırımcı bulunup, transfer yasağının kaldırılması ve iddialı bir takım kurulması hedefleniyor.

MUSTAFA DENİZLİ VE ESKİ BAŞKANLAR KATILDI

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli de hazır bulundu. Şirketleşme çalışmalarında aktif rol oynayan Mustafa Denizli'nin yatırımcı arayışlarında da etkinliğini sürdüreceği öğrenildi. Öte yandan Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Ayhan Dündar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu da genel kurulda bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'a şirketleşme yetkisi verildi - Son Dakika

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