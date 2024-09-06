Altay\'da İki Genç Oyuncuya Profesyonel Lisans

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen iki genç futbolcuya duyuru yapmadan profesyonel lisans çıkardı. Siyah-beyazlılarda 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Özdede ile 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Davut Yusuf Özçelik, sessiz sedasız profesyonel yapıldı. İzmir temsilcisi Oktay'la 5 yıllık, Davut'la ise 3 yıllık kontrat imzaladı. İki genç isim de geçen hafta kadroda yer almadı.

Altay'ın geçen hafta evinde Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldığı ligin ilk maçında ilk 11'de yer alan stoper Yunus Efe Sarıkaya, yedek soyunan kaleci Semih Mendeş, orta saha oyuncusu Emre Tangeldi, sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz ve defans oyuncusu Mert Yıldırım ise halen amatör lisansla görev yapıyor.

Altay'da profesyonel sözleşme imzalanan pek çok genç oyuncunun lisansları federasyonda halen amatör olarak görünüyor.