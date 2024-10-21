Altay Bayındır'dan Fenerbahçe hakkında bomba itiraflar - Son Dakika
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Spor

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe hakkında bomba itiraflar

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Manchester United'a transfer olan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi açıklamalar yaptı. Fenerbahçe ile kaybettikleri bir maçın ardından ağladığını belirten Bayındır, "11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim" dedi.

21.10.2024 10:59
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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli kaleci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Manchester United eşleşmesini de değerlendirdi.

"TEK BAŞIMA AĞLADIM"

Fenerbahçe ile kaybettikleri bir maçın ardından ağladığını belirten Bayındır, "11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim" dedi.

Ayrılık süreciyle ilgili konuşan genç kaleci, "Ayrılmadan önceki son senemde bir ameliyat sürecim oldu. Birçok sakatlıklar yaşadım. Bazen uzun süre şampiyon olamamanın verdiği taraftarda bir heyecan ve istek vardı. Bu oyunculara olumsuz da yansıdı. 20. dakikada 1-0 geridesin, maç dönebilir ama taraftarın isteği zorlayabiliyor. Futbol kolay bir oyun değil. Rakip de seni yenmek için oynuyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR DURUM"

Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Altay, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için özel bir durum. Her oyuncuya bu nasip olmaz. Yıllarca kaptanlığını yaptığın, güzel şeyler yaşadığın, bazen acılar biriktirdiğin takımımı karşı rakip olacağım. Sahada her zaman oynadığın takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Ama benim için bu maç çok özel ve anlamlı olacak. Fenerbahçe'de tarif edilemez duygular yaşadım. Buna da bir yenisi eklenecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır\'dan Fenerbahçe hakkında bomba itiraflar

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Son Dakika Spor Altay Bayındır'dan Fenerbahçe hakkında bomba itiraflar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Solmaz:
    ağladığı maç kesinlikle 3.0 yendiğimiz Galatasaray macidir.Kerem icardi oliviera nokta ?? 12 12 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Tek ağlayan sen değilsin kardeşim bizde sizin bu içler acısı halinize ağlıgülüyoruz 4 5 Yanıtla
  • aaaaa:
    Fenerbahçe bu ligin hala en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, derbilerde açık ara en çok kazanan takimidir 2 1 Yanıtla
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