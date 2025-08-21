Altay Bayındır Fenerbahçe'ye mi geliyor? Sürpriz paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe'ye mi geliyor? Sürpriz paylaşım

Altay Bayındır Fenerbahçe\'ye mi geliyor? Sürpriz paylaşım
21.08.2025 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geride kalan günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yerli bir kaleci alacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, sürpriz bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin maçını izlediği anları paylaşan milli kaleci, Sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddialarını artırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

ALTAY BAYINDIR'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve şu sıralar Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın paylaşımı damga vurdu. Milli kaleci, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Benfica maçını izlediği anları paylaştı.

TRANSFER OLACAK İDDİALARI

Bu paylaşım üzerine Fenerbahçe taraftarı, Altay Bayındır'ın yeniden Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini dile getirerek iddiaları artırdı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçı öncesi taraftarlarla bir araya gelerek yerli bir kaleci alınacağı söylemiş ve "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır Fenerbahçe'ye mi geliyor? Sürpriz paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • TÜRK:
    ali koç yine vizyonunu konuşturuyor. her giden geri gelecekse tekrar tekrar denenecekse artık Aziz Yıldırım'da geri dönme zamanı gelmiş. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 00:50:40. #7.11#
SON DAKİKA: Altay Bayındır Fenerbahçe'ye mi geliyor? Sürpriz paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.