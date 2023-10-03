Altay Bayındır, "Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna - Son Dakika

Altay Bayındır, "Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna

Altay Bayındır, "Galatasaray\'da oynar mısın?" sorusuna
Son Güncelleme: 03.10.2023 00:20

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Lig'i maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynayacak olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Bayındır, sahaya çıktıklarında kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Fenerbahçe'ye olan bağlılığını vurgulayan Bayındır, gelecekte Galatasaray'da forma giyme ihtimaline ise kapıyı aralık bıraktı.

Yıllardır formasını terlettiği Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılıp, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile mücadele edecekleri maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"JESUS'UN SİSTEMİNE AYAK UYDURAMADIK"

Jesus'un sistemini değerlendiren Altay, "Fenerbahçe'de çok değerli ve güzel şeyler yaşadım. 4 senede çok fazla değişkenlik gösteren bir hoca ortamı vardı. Yaklaşık 7-8 tane kaleci antrenörüyle çalıştım. Birine alıştığın zaman diğerine alışman zor oluyor. Bir hocanın başarılı olabilmesi için zaman ihtiyacı oluyor. Jorge Jesus'un farklı bir sistemi vardı. Biz oyuncular bu sisteme zaman zaman ayak uyduramadık" dedi.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi için konuşan başarılı eldiven, "Galatasaray ile karşılaşacak olmak güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Ben de onları misafirperver bir şekilde karşılayacağım. Benim için ülkemin takımı her zaman önemlidir ama sahaya çıktığımızda biz de kazanmak için oynayacağız. Buraya geldiklerinde onları en iyi şekilde ağırlayacak. Galatasaray camiasının da beni orada çok iyi karşılayacağına eminim. Galatasaray ile karşılaşmak benim için güzel bir his" ifadelerini kullandı.

"O ZAMANKİ SÜREÇ NE GETİRİR BİLEMEYİZ"

24 yaşındaki file bekçisi, "Galatasaray'da forma giyer misin?" sorusuna ise, "Fenerbahçe'nin yeri bende çok ayrı. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. O zamanki süreç ne getirir bilmiyorum" yanıtını verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Altay Bayındır, 'Galatasaray'da oynar mısın?' sorusuna - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay Bayındır, "Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna - Son Dakika
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