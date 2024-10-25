Altay Bayındır: Gururla Ülkemi Temsil Ediyorum - Son Dakika
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Altay Bayındır: Gururla Ülkemi Temsil Ediyorum

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Altay Bayındır, Manchester United'la Fenerbahçe maçı sonrası duygularını paylaştı.

25.10.2024 02:07
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- Altay Bayındır: "Ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum"

İSTANBUL - Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyerek, tarif edilemez duygular yaşadığını belirtti. Bayındır ayrıca İngiltere'de, Türkiye'yi temsil etmenin de gururunu yaşadığını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda buldu.

Kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyen Bayındır, "İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiğim camiama karşı oynadım. Girerken soyunma odasına ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulup inşallah her şey benim için daha iyi olur. Güzel bir maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçe'mize de en iyisini diliyorum. İnşallah herkes güzel bir sezon olur. İnşallah hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine ise 26 yaşındaki file bekçisi, "Sezon genelinde iyi bir hocaya sahip. İyi oyunculara sahip. Daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Çünkü bu camianın bu taraftarın her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var. İnşallah en iyisi olur" diye cevap verdi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki farklıların çok fazla olduğunu ifade eden Altay Bayındır, "Düşüncesel anlamında, baskı anlamında daha farklı. Buranın da tadı ayrı" dedi.

Altay Bayındır: Gururla Ülkemi Temsil Ediyorum
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay Bayındır: Gururla Ülkemi Temsil Ediyorum - Son Dakika

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