Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi - Son Dakika
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Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

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İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham, Manchester United'ı 4-3'lük skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maçın dikkat çeken olayı ise Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ın kornerden gol yemesi oldu.

20.12.2024 09:10  Güncelleme: 09:18
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İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, talihsiz bir gol yedi.

Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

KORNERDEN GOL YEDİ

Mücadeleyi Tottenham 4-3 kazanırken Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın yediği gol tepki çekti. Karşılaşmada Tottenham'ın golleri 15. ve 54. dakikada Dominic Solanke, 46. dakikada Kulusevski ve 88. dakikada Son'dan geldi. Manchester United'da ise 63. dakikada Zirkzee, 70. dakikada Amad Diallo ve 90+4. dakikada Johhny Evans ağları havalandırdı.

Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

SARI KART GÖRDÜ

Mücadeleye damga vuran gol ise 88. dakikada Heung-min Son'un ayağından geldi. Kornerden ağları bulan Güney Koreli, Altay Bayındır'ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Kornerden yediği gol sonrası Altay Bayındır, hakemin yanına giderek eline vurulduğu yönünde şiddetli itirazda bulundu. Hakem golü verirken Altay da sarı kart gördü.

Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı. Milli eldiven, Tottenham'dan 4 ve Leicester City'den ise 2 gol yedi.

Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

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Son Dakika Spor Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fikret Tncy:
    yahu bu altay bayındır kadar kibirli bos kaleci yok fenerdeyken bile bos oldugunu söylüyordum m.united nasil gitti hayretler icerisindeydim orda zaten adam akilli forma sansi bulamadi ve bugünkü haberde de bos oldugu tekrar tescillendi.... 8 10 Yanıtla
  • veysel unlu:
    kova 11 7 Yanıtla
  • Süper Çocuk:
    Kornerden yediği topta bariz faul var. Maçı izlemeden Altay'a sallayan ergenler pozisyonu izlesin bence . Ayrıca bir Beşiktaşlı olarak Altay'ı,Kerem'i,Arda'yı ve dışarıda top koşturan tüm Türk futbolcuları sonuna kadar destekliyorum. Dışarıda tek rengimiz Kırmızı Beyaz olmalıdır! 17 0 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    fossss 5 6 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Türk'ün gücü 0 3 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Altay Bayındır ???? kediciklere hayırlı olsun. 0 2 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    Muslera olsaydı. O önündeki adamın kafasına vurur, yere atlar bana faul yapıldı derdi....ironi 0 0 Yanıtla
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