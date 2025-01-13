Altay Bayındır, United'da Kahraman Olmayı Başardı - Son Dakika
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Altay Bayındır, United'da Kahraman Olmayı Başardı

Altay Bayındır, United\'da Kahraman Olmayı Başardı

Transfer olduğu Manchester United'da Arsenal maçında iki penaltı kurtaran Bayındır, kahraman ilan edildi.

13.01.2025 15:12
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İkinci kaleciler için hayat zordur, özellikle de dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorsanız.

Altay Bayındır, Aralık ayında takımı Manchester United'ın Tottenham'a 4-3 yenildiği maçta, 88'inci dakikada köşe vuruşundan gol yediğinde alay konusu olmuştu.

Ancak yalnızca bir ay sonra hocası Ruben Amorim, iki penaltı kurtardığı ve takımını İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tur atlatmasını sağladığı Arsenal maçı sonrası Bayındır'dan "kahramanımız" diye bahsediyordu.

Milli kaleci, Eylül 2023'te 4,3 milyon sterlin karşılığında Fenerbahçe'den United'a transfer olduğundan bu yana sadece kupa maçlarında forma giydi. Bu sezon Carabao Kupası ve Federasyon Kupası'nda dört maç oynadı.

Pazar günü oynanan deplasman maçında, uzun süre 10 kişi oynayan United'ın galibiyetinde Bayındır'ın rolü büyük oldu.

United çalıştırıcısı Amorim, "Bir futbolcu olarak hayatınızın dönüm anları vardır" diyerek Bayındır'ın yaşadığı gecenin kariyeri için önemli olabileceğine işaret ediyor:

"Bazen bir haftada hayatınız değişebilir, bunu Altay'ın yaşadıklarında görebilirsiniz. Tottenham'a karşı oynanan maçta Altay, saç yoldurmuş olabilir ve bunu anlıyorum. Bugünse o bizim kahramanımızdı."

"Bu takımdaki her oyuncu fırsat bulacaktır. Onlar Manchester United için oynadıkları için şanslılar. Bir maç veya 90 maç oynamanız önemli değil, bu kulüp için oynamak her zaman zevktir."

Maçın adamı seçilen Bayındır, 72'inci dakikada Martin Odegaard'ın tam köşeye giden penaltısını durdurdu ve maçın gidişatını değiştirdi. Bu gol olsaydı, sahada bir kişi fazla olan Arsenal, 2-1 de öne geçmiş olacaktı.

Bundan ilham alan United, beraberliği penaltı atışlarına taşımak için savunma direncini gösterdi. Bir metre 98 cm boyundaki Bayındır, penaltılara giden maçta, Arsenal forveti Kai Havertz'in vuruşunu da kurtardı ve takımını bir üst tura taşıdı.

26 yaşındaki kaleci, maçın oyuncusu olarak verdiği maç sonu röportajında United'ı övdü ve "Bu harika takıma katkı verebildiği için" çok mutlu olduğunu söyledi.

İngilizce röportaj veren Bayındır "Bu harika kulübü seven herkesi mutlu etmek istiyorum. Her gün bunun için çalışıyorum. Oynamıyorsanız da önemli değil. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız. Eğer bir Man Utd oyuncusuysanız, her zaman hazır olmalısınız." dedi.

United kaptanı Bruno Fernandes de maç sonu röportajında Bayındır'ın yanındaydı ve onu övdü:

"İkinci kaleci olmak zor. Buraya oynamaya geldi. Her şans yakaladığında birinci sınıf performans gösteriyor. Antrenmanlarda herkese yardım ediyor, bu anı gerçekten hak ediyor"

BBC'nin Match of the Day (Günün Maçı) programında konuşan İngiltere'nin eski forveti Alan Shearer, Bayındır'ın performansını "kesinlikle olağanüstü" olarak niteledi.

Shearer, "Bir fırsat verildiğinde, onu değerlendirmelisiniz ve bugün Altay bunu değerlendirdi" dedi.

Fenerbahçe'den United'a transfer olan Bayındır'ın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: BBC

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