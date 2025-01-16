Altay\'da Genç Kaleci Ulaş Hasan, İkinci Devrede Formayı Kapıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda pazar günü Play-Off mücadelesi veren 24 Erzincanspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da kalede yine altyapıdan yetişen Ulaş Hasan'ın görev yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda takıma yaklaşık 1 ay sonra dönen tecrübeli file bekçisi Ozan'ın yedek soyunması bekleniyor. Ulaş, üst üste 3'üncü kez ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.

İlk yarıda 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan Kepezspor maçının ardından alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İzmir'e dönmeyen 32 yaşındaki kaleci Ozan, ödeme sözü verilmesinin ardından hafta başında yuvaya döndü. İzmir temsilcisinde son 2 karşılaşmada altyapı patentli 19 yaşındaki kaleci Ulaş forma giydi. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın zorlu Erzincan sınavında bir kez daha genç file bekçisine forma vereceği belirtildi.