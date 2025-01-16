Altay'da Genç Kaleci Ulaş Hasan, İkinci Devrede Formayı Kapıyor - Son Dakika
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Altay'da Genç Kaleci Ulaş Hasan, İkinci Devrede Formayı Kapıyor

Altay\'da Genç Kaleci Ulaş Hasan, İkinci Devrede Formayı Kapıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak. Düşme hattındaki Altay'da, eğitim aldığı altyapısından yetişen Ulaş Hasan kalede olacakken, Ozan yedek soyunacak. Ozan, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kısa bir süre takımdan ayrılmıştı.

16.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:19
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda pazar günü Play-Off mücadelesi veren 24 Erzincanspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da kalede yine altyapıdan yetişen Ulaş Hasan'ın görev yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda takıma yaklaşık 1 ay sonra dönen tecrübeli file bekçisi Ozan'ın yedek soyunması bekleniyor. Ulaş, üst üste 3'üncü kez ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.

İlk yarıda 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan Kepezspor maçının ardından alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İzmir'e dönmeyen 32 yaşındaki kaleci Ozan, ödeme sözü verilmesinin ardından hafta başında yuvaya döndü. İzmir temsilcisinde son 2 karşılaşmada altyapı patentli 19 yaşındaki kaleci Ulaş forma giydi. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın zorlu Erzincan sınavında bir kez daha genç file bekçisine forma vereceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Erzincan, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Genç Kaleci Ulaş Hasan, İkinci Devrede Formayı Kapıyor - Son Dakika

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