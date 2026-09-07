Altay'da gençler ilk sınavında alkış topladı ve 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Altay'da gençler ilk sınavında alkış topladı ve 1-1 berabere kaldı

Altay\'da gençler ilk sınavında alkış topladı ve 1-1 berabere kaldı
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Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup ilk haftasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Tamamı altyapıdan yetişen kadroyla sahaya çıkan İzmir temsilcisinde ilk 11'in yaş ortalaması 20.4 olurken, stoper Ahmet Yakup ile orta saha Emirhan ilk profesyonel maçlarına çıktı, Arif ise ilk golünü attı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftasında konuk ettiği Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan Altay'da genç futbolcular sergiledikleri performansla tribünlerden alkış topladı. Tamamı altyapıdan yetişen isimlerden oluşan kadrosuyla sahaya çıkan siyah-beyazlılarda ilk 11'de yer alan oyuncuların yaş ortalamasının 20.4 olması dikkat çekti. İzmir temsilcisinde 10 futbolcunun yaş aralığı 18-21 arasında değişirken, Altay'ın sahadaki en tecrübeli oyuncusu 25 yaşındaki kaptan Ali Kızılkuyu oldu. İlk 11'de yer alan stoper Ahmet Yakup ile oyuna sonradan giren orta saha oyuncusu Emirhan ilk profesyonel maçlarına çıktı. Altay'ı ilk yarıda öne geçiren golü atan Arif, profesyonel ligde ilk kez rakip fileleri sarstı.

Altay ligin ilk sınavında yalnız kalmadı. Taraftarlar maçtan önce teknik direktör Tuna Üzümcü'yü tezahüratlarla desteklerken, genç teknik adam tribüne giderek oyunculara destek verilmesini istedi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda protokol ve VIP tribünlerinde tanıdık isimler dikkat çekti. Geçen ay istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvuran eski başkan Sinan Kanlı protokolde yer alırken, başkan adayı Ali Can Acar locadan maçı takip etti. Geçen sezon takımı ligde tutan teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile Altay'ın eski teknik direktörlerinden Serdar Sabuncu da tribündeydi. Ayrıca sözleşme yenilemeyen futbolcular Özgür, Deniz, Ceyhun ve Hikmet de eski takım arkadaşlarını izledi.

TUNA ÜZÜMCÜ: BU ÇOCUKLARA GÜVENİYORUM

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü yaptığı yazılı açıklamada, "Maça iyi başladık. Penaltı olmadığını düşündüğümüz bir pozisyonun ardından skor eşitlendi. Buna rağmen futbolcularımız oyundan kopmadı. Pozisyon ürettik, değerli işler yaptık. Bizim için skorun ve oyunun yanında çok daha önemli bir şey vardı. İçimizde bugün hayatında ilk kez profesyonel maça çıkan gençlerimiz var. Belki bazıları için bugün, yıllardır kurdukları bir hayalin ilk günüydü. Heyecanlarını da hatalarını da mücadelelerini de gördüm. Hepsinin gözünün içine bakıyorum; ne kadar istediklerini, bu formayı ne kadar sahiplendiklerini biliyorum. Ben bu çocuklara güveniyorum. Hata da yapacaklar, öğrenecekler, gelişecekler. Bizler onların yanında olacağız. Camia olarak da tüm futbolcularımıza sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Tribüne gelip genç evlatlarımızı bağrına basan, 90 dakika boyunca sesini ve desteğini esirgemeyen bütün Büyük Altaylılara özellikle teşekkür ediyorum. Önümüzde uzun ve zor bir yol var. Kimseye olmayacak sözler vermeyeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve bu formanın hakkını verebilmek için elimizden gelenin fazlasını hep birlikte yapacağız. Altay, tarihinde zor günleri çok gördü ve her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildi. Yeter ki sabredelim, birbirimize güvenelim, inanalım ve en önemlisi birbirimize sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: DHA

Denizli, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da gençler ilk sınavında alkış topladı ve 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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