Altay'da iç transfer harekatı - Son Dakika
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Altay'da iç transfer harekatı

02.06.2022 11:36
Altay'da iç transfer harekatı

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı bulunan ve kadrosundaki oyuncuları elinden kaçırmak istemeyen Altay'da yönetim, sözleşmesi sona eren isimlerle ilk görüşmeleri yaptı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı bulunan ve kadrosundaki oyuncuları elinden kaçırmak istemeyen Altay'da yönetim, sözleşmesi sona eren isimlerle ilk görüşmeleri yaptı. İç transferde kadroyu korumak istediklerini belirten Başkan Ayhan Dündar, "Oyuncuların geçmiş dönemden alacakları bulunuyor. Haklarıdır. Biz yönetim olarak kendimizi onlara anlatıyoruz. Olumlu görüşmeler yapıyoruz. Hepsine kapımız açık" dedi.

"Altay'ın durumunu koz olarak kullanmak isteyenle ben yol yürümem" mesajı da veren Altay Başkanı Dündar, "Altay camiasını köşeye sıkıştırıp, ekstra durumlar sağlamayı düşünen oyuncu grubuyla görüşme sürdürmeyeceğim. Aidiyet duygusu önemli. Oyuncu ne alacağını bilecek ve parası ödenecek, 1 kuruş alacakları kalmaz" şeklinde konuştu.

Kulüpte sportif başarıdan çok idari ve mali durumun önemli olduğunu anlatan Dündar, "Kurtuluş orada" ifadelerine yer verdi. "ÜZÜLECEĞİMİZ SKORLARLA KARŞILAŞABİLİRİZ"Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Altay'da Başkan Ayhan Dündar, "Üzüleceğimiz skorlarla karşılaşabiliriz, buna hazırlıklıyız. Altay'ın kurtuluş yolu fuzuli para harcamaktan geçmiyor. O inançta insanlarız. Her zaman içimiz rahat olacak. Emeklerimizin hakkı yerde kalmayacak. Aşçısından çimcisine, altyapısına, antrenörlerine, kulüp personeline kadar hepsini mutlu edeceğiz. Bir kültür oturtacağız. Eskiden olan kültürümüzü standarda bağlayacağız. Kişiler gelir, paralar harcanır, gittiğinde borç kalır. Sistem oturtmak lazım. Onun derdindeyim. Altay'ın yaşamasını isteyen herkes ortak paydada" diye konuştu."YARDIM KAMPANYASI GÜNDEMDE"Altay'ın 20 Mayıs'taki kongresinde kulübü sahipsiz bırakmamak için göreve talip olan ve seçilen yeni yönetim yardım kampanyası düzenlemeye hazırlanıyor. Başkan Ayhan Dündar, taraftarların destek verebileceği bir kampanya yapacaklarını, kombine biletleri erken satışa çıkarmayı düşündüklerini, sponsorluk ve reklam görüşmelerine de başladıklarını söyledi. Süper Lig'den 371 milyon TL borçla düşen Altay'da bu yükü tek başına kimsenin kaldıramayacağını dile getiren Dündar, "Belediye katkısı, futbolcu geliri, forma satışı, kombine, sponsorluk, reklam gelirleri ve camia içinden gelecek destekler olacak. Kulübün her bir kuruşu bizim için önemli. Yönetim olarak 40 kere düşünerek karar alıyoruz. Şeffaf bir yönetimimiz olacak. Tek adamlık durumu söz konusu değil, kararları ortak alacağız. İsim sponsorluğu da seçenekler arasında olabilir. Astronomik bir teklif gelirse camia büyükleriyle de görüşerek buna sıcak bakabiliriz" dedi.CEBRAİL, KONYASPOR'LA ANLAŞTI

?Altay'da geçtiğimiz günlerde veda mesajı paylaşan sağ bek Cebrail Karayel, yeni sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak İttifak Holding Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılarda Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan ve Cihan de takımdan ayrılmıştı. Rodriguez'in 300 bin dolara serbest kalacağı İzmir ekibinde Ozan, İbrahim, Özgür, Tolga, Poko, Thiam, Ceyhun, Zeki, Kappel ve Deniz'in sözleşme süreleri sona erdi.


- İzmir
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Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti
Kaynak: DHA

Konyaspor, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da iç transfer harekatı - Son Dakika


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