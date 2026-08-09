Altay'da İsa ve Oktay Takıma Dönüyor - Son Dakika
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Altay'da İsa ve Oktay Takıma Dönüyor

Altay\'da İsa ve Oktay Takıma Dönüyor
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İsa Toygar ve Oktay Özdede, alacakları için başvurduktan sonra Altay ile antrenmanlara başladı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kulübe ihtarname gönderdikten sonra sezonun ilk antrenmanında kadroda yer almayan İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede, A takımla çalışmalara başladı. Alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran iki oyuncunun yuvada kalacağı ifade edildi. Geçen sezon ön libero İsa Toygar ligde 15 maçta görev yaparken, orta saha oyuncusu Oktay ise 16 müsabakada görev yaptı. Sözleşmesini fesheden ve serbest kalan oyuncuların yanı sıra sakat futbolcuları nedeniyle yeni sezona önemli eksiklerle başlayan Altay'da idareciler, takımın as oyuncularını ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

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