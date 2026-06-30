Altay'da Tedirgin Bekleyiş - Son Dakika
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Altay'da Tedirgin Bekleyiş

Altay\'da Tedirgin Bekleyiş
30.06.2026 11:43
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Borcu 1 milyar TL'yı bulan Altay, yatırımcı Ahmet Nur Çebi ile anlaşma sürecinde endişeli.

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile somut adım atılmaması siyah-beyazlı camiada tedirginliğe neden oldu. Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile uzun süredir temas halinde olan başkan Sinan Kanlı; sürecin ciddiyeti ve hassasiyeti nedeniyle sessiz kaldıklarını belirtirken, ikilinin son dönemde birlikte görüntü vermemesi taraftarları endişelendirdi.

Bu süreçte alacakları ödenmeyen iki futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesi keyifleri kaçırırken, Ahmet Nur Çebi'nin kulüp yönetimiyle protokol imzalayıp imzalamayacağı merak konusu oldu. Altay Başkanı Kanlı ile Çebi arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. İkili son olarak kulübün önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etmişti. FIFA dosyalarına öncelik veren Altay'da yeni sezon hazırlıklarının temmuz ortasında başlaması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Ahmet Nur Çebi, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Tedirgin Bekleyiş - Son Dakika

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