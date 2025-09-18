Altay'dan Genç Yıldız Oktay Özdede - Son Dakika
Altay'dan Genç Yıldız Oktay Özdede

Altay'dan Genç Yıldız Oktay Özdede
18.09.2025 12:41
Altay, altyapısından 20 yaşındaki Oktay Özdede'yi A takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, bu sezon altyapısından bir oyuncuyu daha vitrine çıkarmanın sevincini yaşıyor. Siyah-beyazlı kulüpte 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Özdede, yaz döneminde altyapıdan A takıma alınan isimler arasında yer aldı. Marmarisspor'da futbola başlayıp 2019'da transfer olduğu Altay'da geçen yıl temmuz ayında profesyonel yapılan Oktay, altyapıda 101 maçta 9 gol kaydetti.

Kupadaki Bursa Yıldırımspor sınavında ikinci yarında oyuna girerek ilk profesyonel tecrübesini yaşayan Oktay, ligde ilk haftadaki Uşakspor deplasmanında ilk 11'de yer alıp 69 dakika oyunda kaldı. Geçen haftaki Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasında yedek soyunan genç futbolcu 64'üncü dakikada oyuna girdi. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun gözüne giren Oktay'ın forma şansı bulmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

