Altay, Erzincan Deplasmanında Moral Arıyor - Son Dakika
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Altay, Erzincan Deplasmanında Moral Arıyor

Altay, Erzincan Deplasmanında Moral Arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü bir dönem geçiren Altay, ikinci yarının ilk maçında 24Erzincanspor'a karşı galibiyet arayacak. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle zor durumda olan ekip, rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

18.01.2025 13:15  Güncelleme: 13:17
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 8 puanla 17'nci sırada tamamlayan Altay yarın ikinci yarının ilk haftasında 24Erzincanspor deplasmanında galibiyet arayacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Mustafa Hakan Belder yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte hem cezalı hem de sakat olan stoper Kuban forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Ceyhun ile kadro dışı kalan Erdem de görev yapamayacak.

Son 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, 28 puanla Play-Off yarışı veren rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Sezonun ilk haftasında İzmir'de Erzincan temsilcisiyle 0-0 berabere kalan Altay, kazanarak kümede kalma umutlarını diri tutmak istiyor.

Kaynak: DHA

Erzincan, Futbol, Finans, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Erzincan Deplasmanında Moral Arıyor - Son Dakika

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