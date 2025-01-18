Altay, Erzincan Deplasmanında Moral Arıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 8 puanla 17'nci sırada tamamlayan Altay yarın ikinci yarının ilk haftasında 24Erzincanspor deplasmanında galibiyet arayacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Mustafa Hakan Belder yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte hem cezalı hem de sakat olan stoper Kuban forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Ceyhun ile kadro dışı kalan Erdem de görev yapamayacak.

Son 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, 28 puanla Play-Off yarışı veren rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Sezonun ilk haftasında İzmir'de Erzincan temsilcisiyle 0-0 berabere kalan Altay, kazanarak kümede kalma umutlarını diri tutmak istiyor.