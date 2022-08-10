Bergamaspor'da Fatih Çardak dönemi - Son Dakika
Üye Girişi

Bergamaspor'da Fatih Çardak dönemi

10.08.2022 12:09
Bergamaspor'da Fatih Çardak dönemi

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketinin geçen hafta devraldığı Bergamaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi.

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketinin geçen hafta devraldığı Bergamaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi.

TFF 3. Lig ekibi Bergamaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi. 1984 Ankara doğumlu Fatih Çardak, Diyarbakır BB ile başladığı teknik adamlık kariyerinde bugüne kadar Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, BB Erzurumspor, Atakum Bld, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu, Altay ve Pendikspor'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Çardak, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yardımcılığını yapıyordu. Genç teknik adamın ekibinde Mustafa Sevgi yardımcı antrenör, Egemen Babaç analiz antrenörü, Cengiz Uzunköse ise kaleci antrenörü olarak çalışacak. Kırmızı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bugün Afyon'a gidecek ve yaklaşık iki haftalık kamp yapacak. Kırmızı-lacivertli ekibin hazırlık maçları programı henüz kesinlik kazanmadı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Menemen FK, Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı Menemen FK, Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı Bergama FK teknik direktörünü buldu Bergama FK teknik direktörünü buldu
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Altay, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergamaspor'da Fatih Çardak dönemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:40:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bergamaspor'da Fatih Çardak dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement