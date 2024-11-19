Altay, futbol şubesini Vahdettin Heyal'e devrediyor - Son Dakika
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Spor

Altay, futbol şubesini Vahdettin Heyal'e devrediyor

Altay, futbol şubesini Vahdettin Heyal\'e devrediyor

İzmir'in köklü kulübü Altay, futbol şubesinin devri için Vahdettin Heyal ile anlaşma sağladı.

19.11.2024 12:05
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Altay'da futbol şubesinin iş insanı Vahdettin Heyal'e devredilmek üzere anlaşma sağlandığı ifade edildi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, şirketleşme kararı aldıktan birçok yatırımcı ile görüştü. Bu süreçte son olarak iş insanı Vahdettin Heyal ile masaya oturan siyah-beyazlı kulüp, devir işlemleri için el sıkıştı. Kulüp binasında toplanan camianın önemli isimleri hazırlanan protokolü İstanbul'daki Heyal'a gönderdi ve taraflar arasında anlaşma sağlandı. Aylar önce Altaylılar tarafından kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi, önümüzdeki günlerde Vahdettin Heyal tarafına devredilecek. Daha sonra ise siyah-beyazlı kulüp ve şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacak. Bu işlemler tamamlandıktan sonra devir sözleşmesi Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayına sunulacak.

Federasyon ve bakanlıktan kolaylık bekleniyor

Futbol şube devir işlemlerinin yeni bir sezon başlamadan önce yapılması gerektiği ifade edilirken federasyon ve bakanlığın şirketleşmeye teşvik etme amacıyla bu konuda kulüplere kolaylık sağlayabileceği bildirildi. Bir pürüz çıkmaması durumunda ise siyah-beyazlıların yeni patronu Vahdettin Heyal olacak. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker de yaşanan bu durumla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yatırımcımız ile protokol hazırlandı ve mutabık kalındı. Bundan sonra yasal işlemler sürecek ve süreç hakkında bilgilendirmeler yatırımcımız ve kulüp tarafından ortak yapılacaktır" dedi.

"Zorlu bir sürece girmiş durumdayız"

Altay'da futbol şubenin yeni patronu olmaya hazırlanan iş insanı Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Değerli Büyük Altaylılar, zorlu bir sürece girmiş durumdayız. Popülist politikalarla günü kurtaracak başarılar peşinde koşmak yerine Altay efsanesinin nesilden nesle taşımak için sabırla acı reçeteye katlanacağız. İlk önceliğimiz takımı mevcut ligde tutmak. Çünkü düşmek kolay çıkmak zor. Bunu yaparken eş zamanlı olarak Altay'ın geleceğini hep birlikte el ele, gönül birliği ile yorulmadan, bıkmadan inşa edeceğiz. Bu süreçte yapıcı her görüşünüze ve fikrinize ihtiyacımız bulunmakta." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, futbol şubesini Vahdettin Heyal'e devrediyor - Son Dakika

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