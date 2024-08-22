Altay, hazırlık maçlarında başarılı performans sergiledi

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Altay, yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında bir kez berabere kalırken bir kez de galibiyet almayı başardı. Oyuncuların gösterdiği performans teknik heyetten tam not aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Mali açıdan tarihinin en zor günlerini yaşayan ve kampa gidemediği için çalışmalarını Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde sürdüren İzmir ekibi, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Bu süreçte iki de hazırlık maçına çıkan Altay, ilk müsabakada Aydın ekibi Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Gollü geçen karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlıların sergilediği oyun geçer not aldı. İkinci hazırlık maçında da Menemen FK ile kozlarını paylaşan siyah-beyazlılar, rakibini bu kez 5-3 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Böylece Altay, oynadığı iki hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Savunma için çözüm aranıyor

Oynanan hazırlık maçlarında skor üretme konusunda sorun yaşamayan Altay, kalesini gole kapatmak için çalışmalara başladı. Teknik direktör Gökhan Karaaslan ve yardımcıları bu sorunu çözmek için takıma yeni antrenmanlar yaptırıp lig başlayana kadar bu sorunu minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor. Genç çalıştırıcının savunma hattında yeni taktikler denediği ve alternatif çözüm arayışına geçtiği öğrenildi. - İZMİR