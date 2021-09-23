Altay'ın konuğu Beşiktaş

SÜPER Lig'de son 2 maçında Göztepe ve Çaykur Rize spor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Altay, 1 hafta içinde oynanacak 3'üncü karşılaşmada yarın evinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçın biletleri güney ve kuzey kale arkası 50, maraton tribünü 100, numaralı tribün 750, VIP tribün 1500 TL'den satışa çıktı. Altaylı taraftarlar numaralı ve VIP tribünü hariç biletleri kısa sürede tüketti. Beşiktaş taraftarı ise koronavirüs pandemisi kuralları gereği stadyuma alınmayacak.

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Rodriguez, Eren ve Rayan görev alamayacak. Pinares'in oynamasının zor olduğu, Poko'nun ise forma giyebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise Vida, N'Koudou, Necip, Mehmet, Ghezzal, Welinton ve Batshuayi sakatlıkları nedeniyle, Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Teixeira'nın durumu belirsiz. İki takım Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Ligde 6 karşılaşma sonunda Altay, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan toplarken, Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdırdı.

18 YIL ÖNCE SON RANDEVUDA BEŞİKTAŞ GÜLDÜBeşiktaş ve Altay, en son 3 Mayıs 2003 tarihinde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş İnönü Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Altaylı Ahmet Çağıran, 60'ıncı dakikada topu kendi kalesine gönderirken, Beşiktaş'ın ikinci golünü 83'üncü dakikada Ahmet Dursun kaydetti. İki ekip, Süper Lig'de şimdiye kadar ise 82 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 43'ünü Beşiktaş, 14'ünü Altay kazanırken, 25 maç berabere bitti. MUSTAFA DENİZLİ BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE KUPA KALDIRDIAltay'ı geçen yıl 18 sene sonra Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli, 2008-2009 sezonunda başında yer aldığı Beşiktaş'ı hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon yaptı. O sezonun son maçında Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, Denizlispor'u 2-1 yenerek 13'üncü şampiyonluğunu ilan etti. 2008-09'da Beşiktaş 6 yıl sonra şampiyonluğu, 19 yıl sonra çifte kupayı gördü. Mustafa Denizli, 2009-10 sezonunda sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı. Denizli, Beşiktaş maçında A Milli Takım'ı çalıştırdığı 1996-2000 yılları arasında öğrencisi olan siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın da rakip olacak.ERHAN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE ÖRNEK OLDUAltay Spor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında yakaladığı bariz gol şansına rağmen rakip futbolcunun sakatlanması nedeniyle topu taca atan Erhan Çelenk'in örnek davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürme kararı aldı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Erhan Çelenk'in Trabzon Akçaabat'ta okuduğu Dörtyol İlkokulu ile futbolcu arkadaşı Harun Topaloğlu'nun öğretmenlik yaptığı Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu'na tecrübeli oyuncu ile birlikte 1914 adet spor malzemesi desteğinde bulunacaklarını açıkladı.Başkan Ekmekçioğlu, maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener başta olmak her kesimden tebrik telefonları aldıklarını vurgulayarak, "Futbolu güzel kılan, kupa ve şampiyonluklar değil işte bu davranışlar" dedi.

Başkan Ekmekçioğlu, Erhan Çelenk'i Beşiktaş maçından önce ödüllendireceklerini, kulüp genelinde bir ödül sistemi ile Fair-Play'i destekleyip bunu ülke geneline yayacaklarını söyledi.