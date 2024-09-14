Altay, Kastamonuspor'a 2-0 Yenildi

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Umut İncili, Gökhan Salduz

ALTAY: Ozan Evrim – Onur Efe, Yunus Efe, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 69 Yusuf), Enes, Arda (Dk. 6 Emre) (Dk. 81 Alihan), Erdem (Dk. 69 Mehmet Nur), Mehmet Gündüz (Dk. 81 Murat Uluç), Deniz

GMG KASTAMONUSPOR: Sertaç – Erhan, Oğuz, Erkam, Barış (Dk. 77 Burak), Çınar (Dk. 77 Mustafa), Cumali, Alpay (Dk. 46 Ramazan), İlyas Kubilay (Dk. 69 Kerem), Ali (Dk. 83 Naim Saruhan), Ersel

GOLLER: Dk. 45 Ersel, Dk. 62 Erhan (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Yunus Efe, Onur Efe (Altay)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, evinde çıktığı 3'üncü hafta mücadelesinde lider GMG Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 45'inci dakikada Ersel ve 62'nci dakikada Erhan attı. Bu sonuçla ilk yenilgisini alan Altay 4 puanda kalırken, 3'te 3 yapan Kastamonuspor 9 puanla zirvedeki yerini korudu.

8'inci dakikada sağdan Özgür'ün kornerinde Deniz kafayı vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.

45'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Ali'nin ara pasında soldan ceza sahasına giren Ersel, meşin yuvarlağı uzak köşeye yolladı: 0-1.

45+2'nci dakikada Özgür'ün soldan kullandığı kornerde Ceyhun kafayı vurdu, kaleci Sertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

62'nci dakikada Kastamonuspor 2'nci golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erhan uzak köşeye çok sert vurdu, top kalecinin uzanamayacağı yere gitti: 0-2.

69'uncu dakikada sağdan Erhan'ın ortasında Ersel kafayı vurdu, kaleci Ozan'ın çıkardığı topu Ali tamamladı, meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü.

84'üncü dakikada soldan kazanılan kornerde Özgür altı pasta kesti, iyi yükselen Murat Uluç'un kafa şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

Kastamonuspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.