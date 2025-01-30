Altay, Kastamonuspor Maçına 5 Eksikle Çıkacak

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda 3'üncü sırada yer alan Kastamonuspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da sakatlık yaşayan ön libero İsa Toygar Ekinci'nin forma giyemeyeceği öğrenildi. Geçen hafta iç sahada oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor müsabakasında 55'inci dakikada adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 18 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Murat Uluç, Murat Berkan Demir ve Yunus Efe'nin cezalı olması nedeniyle görev yapamayacağı İzmir temsilcisinde tedavisi süren Mehmet Nur da kadroda yer almayacak. Altay, iç sahada namağlup olan Kastamonuspor önüne 5 eksikle çıkacak.